『ガールズバンドクライ』×英国風PUB「HUB」が開催決定。コラボ記念グッズが「あみあみ」から登場。

ホビー通販大手で、商品企画制作も行う「あみあみ」（大網株式会社、東京都文京区）は、『ガールズバンドクライ』と、英国風PUB「HUB」とのコラボレーション企画を開催いたします。

■注目ポイント

１.『ガールズバンドクライ』と英国風PUB「HUB」がコラボ。2025年11月14日(金) ～ 11月30日(日)の期間で開催。

２.作品やキャラクターをイメージした様々なコラボメニューが登場。

３.川崎店・なんば戒橋店には等身大パネル（集合ver.）を展示いたします。

４.コラボイラストを使用した、コラボ記念グッズも「あみあみ」から販売。イベント開催期間と同時に、あみあみオンラインショップなどホビーショップ各店にて受注販売いたします。

５.コラボ開催店でコラボメニュー１品ご注文につき、「限定フォト風カード(全14種)」をランダムで1枚プレゼント。

■特設サイトはこちら！

https://product.amiami.jp/amiami/project/girls-band-cry_hub/(https://product.amiami.jp/amiami/project/girls-band-cry_hub/)

【ガールズバンドクライ×HUB】

■開催期間：2025年11月14日(金) ～ 11月30日(日)

■開催店舗：

・HUB川崎店

・HUB新橋銀座口店

・HUB西武新宿駅前店

・HUBなんば戎橋店

・HUB名駅四丁目店

※川崎店・なんば戒橋店には等身大パネル（集合ver.）を展示いたします。

※20歳未満のお客さまはご入店いただけません。

・ご入店の際に、写真付きご身分証明書でご年齢の確認を実施する場合がございます。

・20歳未満のお客さまは保護者の方（一親等の方）のご同伴で入店が可能になります。

※HUB店舗に関する詳細は、HUB公式サイトからお問い合わせください。

https://www.pub-hub.com/(https://www.pub-hub.com/)

■コラボメニュー

■注文特典

【特典】

・限定フォト風カード（全14種）

コラボメニュー1品ご注文につき、ランダムで１枚プレゼント！

※特典はランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※特典配布は、数に限りがございます。実施期間内でもなくなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

※特典に初期不良を発見した際には、ご購入いただいた店舗にお問い合わせください。

※原則として、お客さまのご都合による特典の交換はお受けできません。

■コラボ記念グッズ

【店頭販売】

●HUB コラボ実施店舗

・販売期間：2025年11月14日(金) ～ 11月30日(日)

●あみあみ秋葉原ラジオ会館店

●あみあみ池袋miniフェアグッズ店

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

・販売期間：2025年11月14日(金) ～

※HUB店舗へは20歳未満のお客さまはご入店いただけませんので、注文書のお渡しもできません。保護者（一親等）の同伴がある場合はお渡し可能です。

※営業時間は店舗により異なります。

※店頭販売の商品は数に限りがございます。

※取り扱い状況は各店舗でご確認ください。

※購入特典はコラボメニューのみ対象となります。

※購入上限数につきましては、各店舗の掲示をご確認ください。

【コラボ同時受注販売】

●あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

●ホビーショップ各店

・販売期間：2025年11月14日(金) ～ 11月30日(日)

・お届け：2026年3月予定

※コラボ同時受注販売の受付期間は、店舗によって多少異なる場合がございます。

※購入特典はコラボメニューのみ対象となります。

※購入上限数につきましては、各店舗の掲示をご確認ください。

【あみあみ受注限定商品も登場。商品の詳細は特設サイトをご確認ください。】

(C)東映アニメーション

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)