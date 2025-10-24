埼玉の美味しいもの大集合！『秋の埼玉県産品×鉄道のまち大宮』フェアを202５年10月30日（木）よりJR大宮駅にて開催！

写真拡大 (全7枚)

一般社団法人埼玉県物産観光協会


（一社）埼玉県物産観光協会（会長：朝霧重治）は、2025年10月30日（木）～2025年11月2日（日）の期間、JR大宮駅西口イベントスペースにおいて、観光物産展『秋の埼玉県産品×鉄道のまち大宮』フェアを開催いたします。



　五家宝、狭山茶、草加せんべいなど定番の埼玉名物はもちろん、川越銘菓や地酒、工芸雑貨品なども多数販売予定です。


　また、東日本旅客鉄道株式会社大宮支社と地元企業の連携による「鉄道のまち大宮」のロゴが入ったオリジナル商品も登場！さいたま市内の企業「かどや」「FUCURAMU COFFEE ROASTERY」「プリン工房 檸檬堂」の３社によるオリジナル商品を販売いたします。


　埼玉県の魅力を存分に味わえるこの機会に、ぜひお越しください。



・開催概要


■開催期間：2025年10月30日(木)～2025年11月2日(日)


■営業時間：10時～20時　※10月30日(木)は13時開始、最終日11月２日(日)は17時終了


■開催場所：JR大宮駅 　西口イベントスペース


・企画趣旨


埼玉県の県産品を一堂に集め地元の優れた商品を販売するとともに、観光パンフレットの設置等観光PRを行うことで、物産と観光の2つの視点から埼玉県の魅力を発信し、県内各地域の魅力度や地元への愛着の向上を図ります。


・出店内容


■出店者数：26団体(予定)■出品内容：菓子類、お茶、酒類、加工食品、工芸雑貨等、「鉄道のまち大宮」オリジナル商品



・出店団体名(順不同)


※団体名(所在市町)ー出品例


※◎は初出店


・かどや（さいたま市）-切り餅


・プリン工房檸檬堂。（さいたま市）-プリン


・FUCURAMU COFFEE ROASTERY（さい


たま市）-コーヒー


・川越開運堂（川越市）-棒ふ菓子、菓子類、芋バター


◎中村牧場（熊谷市）-レトルトカレー


・狭山銘茶丸康園（ふじみ野市）-狭山茶


・紅葉屋本店（熊谷市）-五家宝


・武蔵屋本店（加須市）-生五家宝


・長峰園（鶴ヶ島市）-狭山茶、菓子


・新井製菓（深谷市）-煎餅


・マルツ食品（深谷市）漬物、発酵スイーツ


・ジェイコム埼玉・東日本（さいたま市）-菓子類、雑貨


・サイタマ酒販（さいたま市）-日本酒、ワイン


・権田酒造（熊谷市）-日本酒、梅酒


・フォレスト（深谷市）‐ 菓子


・東彰（八潮市）-草加煎餅


・鳩屋販売（さいたま市）-スコーン、豆菓子、佃煮


・スマイルサービス（美里町）-リゾット各種


◎ASTRA FOODS PLAN（富士見市）-アップサイクルフード（乾燥たまねぎなど）


◎くらづくり本舗（川越市）-福蔵・べにあかくんなど


・大慶堂（深谷市）-薬膳スープ・ルイボスティー


・植竹製菓（熊谷市）-和菓子


・亀屋（川越市）-亀の最中・亀どら


◎紋蔵庵（川越市）-クッキーになったおいも


◎野川染織工業（羽生市）-ストール・バッグ・作務衣などの藍染商品


・ROSE LABO（深谷市）-加工品（ジャムシロップ）・化粧品



＜商品一例＞



紋蔵庵　クッキーになったおいも

野川染織工業　藍染商品


くらづくり本舗　福蔵

亀屋　亀どら


ASTRA FOOD PLAN　タマネギぐるりこ

　　　長峰園　ハーブ狭山茶