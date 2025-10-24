ZTEは2025年、″AIブースティング・ブロードバンド・ベネフィッツ（AI Boosting Broadband Benefits）″というテーマを掲げてメキシコシティにて「ZTEブロードバンドユーザー代表者会議2025(ZTE Broadband User Congress 2025)」を開催します。





メキシコシティ、2025年10月24日 /PRNewswire/ -- 総合情報通信技術ソリューションのグローバルリーディングプロバイダーであるZTE（0763.HK / 000063.SZ）は本日、メキシコのメキシコシティで「ブロードバンドユーザー代表者会議2025」を開始しました。



海外中興通訊会長であるXiao Mingが開会スピーチを行いました。



"AIブースティング・ブロードバンド・ベネフィッツ（AI Boosting Broadband Benefits）"というテーマを掲げた今年度の会議は、400名を超えるICT業界のリーダー、トップ通信業者、事業イノベーションのパイオニア、戦略パートナー達が集結し、知能の時代のブロードバンドのイノベーションについての知見を交換しました。

開会基調講演では、ZTE Overseas PresidentであるXiao Mingが、ブロードバンドは単なるネットワーク接続性から、近代社会のデジタルニューロンシステムとして機能する知能へと進化していることを強調した。"接続性プロバイダー(Connectivity Provider)"から"知能の創造者(Intelligence Creator)"への旅路において、ZTEは世界中のパートナーと共同で、開放性とコラボレーション、そして成功の共有により推進される持続可能なインテリジェントワールドを構築し続けます。

その間、3つの専門展示ゾーンにて、ZTEの最新のイノベーションが展示されました。

AI×光学ネットワーク

FTTx分野において、光PONと光ODNソリューションは円滑な進化を支え、コンパクトな屋外OLTsと単純化したネットワーク構築より高速で低コストのネットワーク開発を可能にし、それによりISPとMSOのネットワーク構築需要を充足します。AI技術がより高品質、高能率を実現します。

光学送信ネットワークに向け、"AIのためのOTN(OTN for AI)" と"OTNのためのAI(OTN for AI)"に焦点を当てます。さらに、AI搭載の光学ネットワーク健全度評価と精密な光学モジュール障害警告機能が、欠陥メンテナンスの時間を30％短縮します。

IPネットワークに向け、AI HI-IPNetソリューションは、IPネットワークの近代化を加速させます。AIネイティヴ400GE/800GE高性能ルーターを用いると、最適TCOとのネットワークの形成が促進されます。エンドトゥーエンドのミリ秒レベルの低遅延が、高品質サービス、たとえばプライベートライン、クラウドゲーミング、リアルタイムでの相互のやり取り、そして操作者の収益増加を支えます。

AIホームに関して、ホームの接続性のため、ZTE AI Wi-Fi 7とGigabit FTTRはAI搭載知能アンテナ、シームレスローミング、そして加速エンジンといったといったイノベーションを装備します。スマートネスに関して、AIメディアターミナルは、シングルテレビボックスをフルシナリオを搭載したターミナルに変身させました。同時に3つのバリューエンジン、"スマートビューイング(smart viewing)、スマートストレージ(smart storage)、スマートコネクティビティ(smart connectivity)"がサービスとしての安全性(Security as a Service)という新しいキャリアクラスの形態を創出します。さらに、ZTEのAI Smart Viewは、Network X 2025において「最も革新的なスマートホーム体験」**(Most Innovative Smart Home Experience)**賞を受賞しました。

AIエコシステム

ZTEがエンドツーエンドのインテリジェントコンピューティングデータセンターソリューションを展示し、モジュール式、プレハブ式の液体冷却式インテリジェントコンピューティングコンテナを特徴とし、納期を40%短縮しました。電力供給分野において、知能バスバープーリングが広範囲のキャビネット電力密度のサポートをするために採用されました。

ZTEは、汎用サーバおよびAIサーバを幅広く取り揃えたフルスタック型インテリジェント コンピューティング ソリューションを披露しました。特に、産業向けオールインワン装置「AiCube」を含むラインナップを通じて、高性能なコンピューティング基盤の構築を実現しています。ソフトウェア側では、"ナビゲーションローコードAIプラットフォーム(navigational low-code AI platform)とコサイトエージェントファクトリー(Co-Sight Agent Factory)が提供され、これによりAIモデルトレーニングと推論の障壁は低くなり、パイプラインベースかつ分単位のAIアプリ開発が可能になり、デジタル化の波の中において、中小企業が自身のAI能力を強化することができるようになります。

ZTE Digital Energyは、AIコンピューティングおよび通信ネットワークのエネルギー基盤を提供します。再生可能エネルギービジネス展示エリアでは、PPVソリューション、エネルギーストレージ、そしてストレージによるPVの構築を展示し、スマートでクリーンなエネルギーを世界中のオペレータや企業クライアントに提供します。

スポーツイノベーション

アメリカ開催のFIFA World Cup 2026を見込み、ZTEは「サッカーファンの一日 」体験ゾーンを公開し、超高速ライブストリーミングや臨場感あふれるマルチスクリーン視聴から、スタジアムやファンゾーン全体でのシームレスな接続性に至るまで、同社のテクノロジーがいかにファンエンゲージメントを高めるかを実演しました。

ZTEのFTTRソリューションは、ウルトラギガビットの光学ネットワークをホテルから小売店まで拡張し、運営効率性、ユーザー体験のいずれも強化します。AI搭載カメラと監視システムはさらに安全性とサービス品質を改善します。

大規模施設にとって、AI光学スタジアムソリューションはあらゆる光学10GbpsFTTR-Bネットワークを配信し、サービスプロビジョニング時間を大幅に短縮し、バンド幅を増大させます。

AIオールシナリオライブブロードキャストソリューション(The AI All-Scenario Live Broadcast solution)は、クラウドプレミアムビデオプラットフォーム(Cloud Premium Video Platform)とハイブリッドクラウドアーキテクチャ(hybrid cloud architecture)に基づき、4K/8KウルトラHDプレーバック、クロスデバイス継続時間、そしてAIエンハンスドオペレーションを支え、ビューイング体験の再定義をします。

会議全体を通し、ZTEとパートナーは、ラテンアメリカをとりまくデジタル知能の共同構築に向け再び結束を固めます。

