【チヨダ】手を使わずに立ったままスパッと履けるスパットシューズから　秋冬のコーディネートに最適なブーツタイプ ＆ ハイカットスニーカーが続々登場！

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、当社プライベートブランド「CEDAR CREST」の「スパットシューズ」から、秋冬のコーディネートに最適なブーツタイプ、ハイカットスニーカーを発売しました。

手を使わずに立ったままスパッと履ける「スパットシューズ」は、その利便性とラインナップの豊富さで老若男女から高いご支持をいただき、累計378万足（※）を販売する大ヒット商品になっております。そのスパットシューズから、秋冬のコーディネートにぴったりのブーツタイプや、ハイカットスニーカーを多数ラインナップしました。ブーツやハイカットは秋冬のマストアイテムですが、脱ぎ履きがしづらいとのご意見も多数あります。「スパット機能」が搭載されたことで、かがまずに脱ぎ履きができてストレスフリー！これからのシーズンのファッション、外出も気軽にお楽しみいただけます。

スパットシューズのブーツタイプ、ハイカットスニーカーは、メンズ、レディース、ジュニアと幅広いラインナップを取り揃えております。全国のシュープラザ、東京靴流通センターなどのチヨダの店舗でどうぞお試しください。

※2022年３月～2025年８月 販売実績

スパットシューズはこちら ＞(https://kutsu.com/category/B_CEDAR_SUPATTOS/?n1c=%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%81%82%E3%82%8A&q=%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%84&searchbox=1&o=0)

■ スパットシューズ・ブーツタイプ 商品詳細

（ブランド名、商品名、品番、価格、サイズ、品番、カラー）

【メンズ】

CEDAR CREST スパットシューズCC-60863

\6,490（税込） 25.0cm～28.0cm / 29.0cm / 30.0cm

ブラック / グレーキャメル / ダークブラウンCEDAR CREST スパットシューズCC-5003

\6,490（税込） 25.0cm～28.0cm / 29.0cm

ブラックキャメルレッドグレー

【レディース】

CEDAR CREST スパットシューズCC-3504

\6,490（税込）22.5cm～24.5cm

ブラックオークbio fitter スパットシューズBFL-4506

\6,490（税込）22.5cm～25.0cm

ブラックオークCEDAR CREST スパットシューズCC-5004\6,490（税込） 22.5cm～25.5cmブラックサックスベージュグレーCEDAR CREST スパットシューズCC-2519

\6,490（税込） 22.5cm～25.0cm

ブラックオークキャメル

【ジュニア】

CEDAR CREST スパットシューズCC-3138

\4,290（税込） 19.0cm / 20.0cm / 21.0cm～24.0cm

レッド / ブラックホワイト / ブラックホワイト / サックス

■取り扱い業態

シュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」他

※一部取り扱いのない店舗がございます。

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-447-629678956b54a6be112f858bba9f7821.pdf