E1東名　EXPASA足柄（下り）　自衛隊イベント2025を開催

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 足柄支店（静岡県駿東郡小山町、支店長・相澤(あいざわ) 剛(つよし)）と自衛隊静岡地方協力本部（静岡県静岡市、1等陸佐 田代(たしろ) 裕久(ひろひさ)）は、E1 東名高速道路(東名) EXPASA足柄（下り）（静岡県駿東郡小山町）にて、「自衛隊イベント2025」を11月2日（日）および11月8日（土）に開催します。

当施設の近隣には、陸上自衛隊のイベントの中で最も人気のある、富士総合火力演習（通称：総火演）をおこなう東富士演習場 （静岡県御殿場市）など多くの自衛隊施設があります。

当イベントでは、演習で実際に使用される「軽装甲機動車」をはじめ、「中距離多目的誘導弾」も展示します(※1)。 EXPASA足柄（下り）にお越しの際は、自衛隊の本気をご体感ください。(※1) 中距離多目的誘導弾は11月8日（土）のみ展示

令和02年度 富士総合火力演習（出典：陸上自衛隊HP）

イベント情報

１.自衛隊静岡地方協力本部・板妻駐屯地によるイベント開催

【開催期間】 2025年11月2日（日）

【開催場所】 E1 東名 EXPASA足柄（下り）西側屋外イベントスペース

【展示時間】 9時00分 ～ 15時00分

【展示車両】 高機動車、軽装甲機動車、1 1/2t救急車、偵察用オートバイ

軽装甲機動車高機動車

２.自衛隊静岡地方協力本部・滝ヶ原駐屯地によるイベント開催

【開催期間】 2025年11月8日（土）

【開催場所】 E1 東名 EXPASA足柄（下り）西側屋外イベントスペース

【展示時間】 9時00分 ～ 15時00分

【キャラクターグリーティング】

たきすけ・ハラちゃん 11時00分～11時30分/13時00分～13時00分

【展示車両】 ９６式装輪装甲車、中距離多目的誘導弾、

軽装甲機動車、1/2tトラック、偵察用オートバイ

96式装輪装甲車たきすけ＆ハラちゃん

※写真はイメージです。

※イベント内容については、予告なく中止または変更する場合があります

※小雨決行、荒天中止

※中止の際は公式ウェブサイトでお知らせします。

（https://sapa.c-nexco.co.jp/special?id=2167）

◆マスコミ様向け情報取得サービス「NEXCO中日本SA・PAデータガレージ」では、新聞・雑誌に転載が可能な高画質の写真データを配信しています。



▼ご利用はこちらから▼

https://datagarage.c-nexco.co.jp/dl/