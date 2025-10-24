BS10「Bリーグ」中継　10月26日（日）より年内4試合全国無料放送のお知らせ

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』では、年内に男子プロバスケットボールリーグ「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズン」の注目のカード4試合を中継することが決定いたしました。

BS10では、山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）がメインMCを務める『B リーグ全力応援!バスケ魂 presented by バスケットLIVE』を毎週火曜日よる9：00～放送中！合わせてお楽しみください。

■放送予定

第5節10/26(日) よる7時から放送

千葉ジェッツvs サンロッカーズ渋谷

（LaLa arena TOKYO-BAY よる7時5分試合開始）



第11節11/15(土) 午後2時から放送

宇都宮ブレックス vs 千葉ジェッツ

（日環アリーナ栃木 午後2時5分試合開始）



第12節12/6(土) 、12/7(日) 夕方5時から放送

長崎ヴェルカ vs 越谷アルファーズ

（ハピネスアリーナ 夕方5時5分試合開始）



※Bリーグ中継は無料公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信＆見逃配信はありません。

※放送開始時間に変更が生じる場合がございます。

■放送概要

山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）が「Ｂリーグ」をアツく応援する生放送番組！

熱戦の試合ハイライトや選手やチームの“今”に迫るオリジナル企画もお届けします！

【番組名】Bリーグ全力応援！バスケ魂 presented by バスケットLIVE

【放送日時】毎週 火曜 よる9:00 ～ 10:00

【出演者】山下健二郎、田中大貴

番組HP：https://www.bs10.jp/program/sports/basketdamashi/

■放送局概要

放送局：BS10（読み：ビーエステン）

チャンネル番号：BS200ch

放送エリア：全国（BS放送）

放送形態：無料

BS10公式ホームページ：https://www.bs10.jp/

BS10公式X：https://x.com/BS10_TEN

視聴方法

