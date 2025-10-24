在日イタリア商工会議所主催ICCJ Gala Dinner＆Concert 2025・東京開催決定！

在日イタリア商工会議所

ICCJガラディナー＆コンサートは、ビジネス界の著名人、在日イタリア関係者を含む500名のゲストが参加するICCJの毎年恒例年末イベントです。イタリアの有名人気シェフを海外招聘。一夜限り特別メニューと、イタリア音楽シーンを代表するアーティストの演奏でおもてなしします。イタリアの一流ブランド豪華賞品が当たる抽選会にもご参加いただけます。

今年のテーマは、「Extra ordinario」

在日イタリア商工会議所のメンバーらとイタリアとの異文化交流となる貴重な機会です。是非、正真正銘のイタリア文化をご堪能ください。

日付: 2025年12月5日(金)

時間: 18:30 - 23:30

会場: ホテル椿山荘東京

住所: 東京都文京区関口 2-10-8

ドレスコード：ブラックタイ（タキシード）、イブニングドレスもしくはカクテルドレス

参加費:

在日イタリア商工会議所法人会員企業様

VIPテーブル (10席) : 340,000 JPY (+VAT 10%)

VIP席 35,000 JPY (+VAT 10%) ※数に限りがございます。ご了承ください。

在日イタリア商工会議所法人会員企業様

会員テーブル (10席) : 270,000 JPY (+VAT 10%)

一般席 28,000 JPY (+VAT 10%)

一般の方

VIPテーブル (10席) : 490,000 JPY (+VAT 10%) - 2026年ICCJ法人会員年会費を含む

VIP席 : 115,000 JPY (+VAT 10%) - 2026年ICCJ個人会員年会費を含む

※数に限りがございます。ご了承ください。

テーブル (10席) : 420,000 JPY (+VAT 10%) - 2026年ICCJ法人会員年会費を含む

一般席: 108,000 JPY (+VAT 10%) - 2026年ICCJ個人会員年会費を含む

一般席 : 43,000 JPY (+VAT 10%) - 2026年ICCJ個人会員年会費を含むまない

在日イタリア商工会議所は、イタリア外務省より正式に認可を受けて、1972 年に東京に設立され ました。以来、日本とイタリアの架け橋となるべき存在として、日伊両国間におけるビジネス促進、日伊国際交流イベント事業などを展開しております。2026年は、日伊国交樹立160周年であり、イタリアでは「ミラノ・コルティナ冬季オリンピック」が開催されます。これらのイベントに加えて、両国で様々な記念事業が予定されています。 在日イタリア商工会議所としてもさらなる積極的な活動を強化していきます。

在日イタリア商工会議所法人会員企業募集中。

詳細 →→ https://iccj.or.jp/ja/iccjmembers

こちらご参照下さい。