【ロイズ】クリスマスまでをおいしく＆楽しくカウントダウン！毎年人気のアドベントカレンダーを11月4日に発売！

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、お菓子やオーナメントが隠れた「ロイズ アドベントカレンダー」を、2025年11月4日よりロイズ通信販売・直営店にて期間・数量限定で販売いたします。

▼ロイズ アドベントカレンダー【期間・数量限定】【お一人様10個まで】

12月1日から24日まで、毎日1つずつ日付が書かれた扉をめくるとチョコレートやお菓子が出てくるロイズのアドベントカレンダー。さらに、かわいらしい小物が入っている日も。待ち遠しいクリスマスまでを、おいしく＆楽しくカウントダウンしましょう！

商品名：ロイズ アドベントカレンダー

内容量：各種チョコレート菓子17種/計42個

価 格：税込3,483円（本体価格3,225円）

※アドベントカレンダー専用袋に入れてお届けします。

※カウントダウンをお楽しみいただくため、11月中のお届けをおすすめします。

※お一人様10個までとなります。

※小物が入っている扉があります。お子様が小物を口の中などに入れないようにご注意ください。

▼今年のイラストテーマは「待ち遠しいクリスマス！みんなで靴下を編もう！」

動画でCheck！ :https://youtube.com/shorts/7JT6q3WqQQw?feature=share

待ち遠しいクリスマス。小さな動物と妖精たちは、今年はサンタさんから何がもらえるかな？と首を長くしながら、みんなで協力してクリスマスプレゼントを入れる大きな靴下を編んでいます。 “よいしょっ” 高い足場やクレーンの上での作業もお手の物。ビーズやチャームを縫い付けてキラキラと飾って、さあ、完成までもう少し！フェルトでつくったクリスマスツリーもいよいよ最後の仕上げ。あとは “サンタさんへ” 願いを込めてお手紙を書いて…。早くクリスマスになあれ！

▼裁縫道具を使ってクリスマス支度を楽しむ動物たちがいっぱい！

▼2004年から販売！ロイズのアドベントカレンダー ヒストリー

よいしょ！よいしょ！きれいに飾り付けできるかな♪あったか～い、むにゃむにゃ。隠れて居眠り。仲良しな二人はお互いにぬいぐるみづくり。今年はサンタさんにどんなお願い事をしようかな。

クリスマス限定商品を企画するにあたり、「お菓子とともになにか楽しめる仕掛けを作りたい」という思いのもと、海外商品をリサーチしている際に「アドベントカレンダー」を見つけたのが開発のきっかけ。『クリスマスまでのカウントダウン＝アドベント』という素敵なイベントを日本でも知ってもらいたい、そして「長い期間、ロイズのお菓子とともにクリスマスを楽しんでもらいたい」という思いで、2004年に商品化が実現しました。

現在では、毎年楽しみにしていただいているお客様も多い、ロイズのクリスマスの大人気商品です。

＼毎年変わるパッケージのイラストも魅力／2019年「ロイズクリスマスホームパーティ！」2020年「グランピングクリスマス」2024年「ロイズカカオファームでクリスマスを迎えよう！」▼チョコレート菓子がたっぷり42個。今日は何が出るかな？

定番人気の「ピュアチョコレート」や、とろりとソースがあふれる「プラフィーユショコラ」、ピスタチオのコクが広がるクリームを閉じ込めた「プチベアショコラ[ピスタチオ]」など、17種のチョコレート菓子がたっぷり42個詰まっています。今日は何が出るかな？と、クリスマスまでわくわく楽しいカウントダウンをお楽しみください。

気になる中身をちょこっとご紹介！

ピュアチョコレート[クリーミーホワイト]プラフィーユショコラ[ベリーキューブ]プチベアショコラ[ピスタチオ]バトンクッキー[ココナッツ]

動物たちもかわいい小物になって隠れています。

あらら、毛糸が絡まっちゃっているよ…。かわいいオーナメントの出来上がり♪

