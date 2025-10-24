「Stray Kids」初の展覧会開催決定！

株式会社松屋展覧会キービジュアルも公開！ (C)JYP

日本デビュー5周年を迎えた「Stray Kids」が展覧会「Stray Kids EXHIBITION “We STAY, together”」を大丸梅田店にて2025年12月1日(月)から12月20日(土)までの日程で、開催いたします。

本展の開催発表にあわせて、キービジュアルとチケット情報、巡回情報も同時に公開いたしました。

展覧会では、「Stray Kids」の日本デビューからの歩みをたどりながら楽しむ“宝探し”をテーマにお届けします。さらに、フォトスポットや衣装展示、体験型展示を通して、「Stray Kids」と「STAY」との絆が感じられる内容となっております。

【開催概要】

展覧会名：Stray Kids EXHIBITION “We STAY, together”

会期：2025年12月1日(月)～12月20日(土)

会場：大丸ミュージアム＜梅田＞大丸梅田店15階

開場時間：10：00～20：00

※最終入場は閉場1時間前まで

※開場は午前10時、ご入場ご案内開始は午前10時15分ごろを予定しております。

※最終日は18時閉場

※営業日時が変更になる場合がございます。詳しくは大丸梅田店の公式サイトをご覧ください。

主催：Stray Kids EXHIBITION 実行委員会

特別協力：JYPエンターテインメント / ソニー・ミュージックレーベルズ

協賛：株式会社ローソンエンタテインメント

公式サイト：https://img.hmv.co.jp/cont/museum/straykids_exhibition/

公式X：@SKZ_EXHIBITION(https://x.com/SKZ_EXHIBITION)

【チケット情報】

本展の入場は全日日時指定制となりますので、事前にご来場日時をお決めいただき、入場券をご購入ください。

※全ての入場券はローソンチケットにて販売となり、店頭入金、紙チケットにて発券となります。発券に関する詳細は受付サイトをご確認ください。

※会場での当日券の販売予定はございません。一般受付（前売券・当日券）をご利用ください。

※静岡、愛知会場の受付は後日発表いたします。

■券種

グッズ付前売券：4,500円

一般（前売券・当日券）：2,500円

※税込価格

※未就学児は入場無料。ただし入場特典のお渡しはございません。

※グッズ付前売券は一般販売・当日券の販売はございません。

・先着入場特典

ご入場いただいたお客さまに「オリジナルスタンプラリーカード（1種）」を1枚プレゼントいたします。絵柄は後日公開いたしますのでお楽しみに！

※数に限りがございます。各会場、なくなり次第終了とさせていただきますのでご了承ください。

※入場券をお持ちのお客様が対象となります。入場券をお持ちでない未就学児への来場者特典のお渡しはありません。

※ご入場時に１枚の入場券につき1枚配布いたします。

・グッズ付前売券について

Stray Kids オフィシャルファンクラブチケット先行抽選受付、グッズ付前売券@Loppi先行先着受付にてグッズ付前売券を購入のお客様に、「缶入りフレークシールセット」（全1種）をお渡しします。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。ご了承ください。

■販売期間

・Stray Kids オフィシャルファンクラブチケット先行抽選受付

＜STAY JAPAN / STAY JAPAN MOBILE会員対象販売（抽選制）＞

対象チケット：グッズ付前売券/一般

＜大阪・福岡・東京会場共通＞

受付期間：10月24日（金）12:00～10月27日（月）23:59

抽選結果発表：11月1日(土)15:00

当選チケット入金期間：11月1日(土)15:00～11月3日(月・祝)23:00

グッズお渡し日：2026年2月27日（金）※お受け取り可能期間はお渡し日から7日間となります。

※全ての入場券はローソンチケットにて販売となり、店頭入金、紙チケットにて発券となります。

発券に関する詳細は受付サイトをご確認ください。

※会場での当日券の販売予定はございません。一般受付（前売券・当日券）をご利用ください。

※静岡、愛知会場の受付は後日発表いたします。

※「STAY JAPAN」または「STAY JAPAN MOBILE」へログインし諸注意事項をご確認いただいた上で、お申込みください。

▶受付ページ

▼STAY JAPAN

https://skz-stayjapan.com/s/n105/page/ticket_WeSTAYtogether_check

▼STAY JAPAN MOBILE

https://skz-stayjapan.com/s/n104/page/ticket_WeSTAYtogether_check

※会場・券種ごとにお申込みページが異なります。希望会場のお申込みページへアクセスし、申込を完了させてください。

※申込完了時にメールを送付しますので、メールアドレスは必ずお間違いないようご登録をお願いします。

≪ご注意≫

※サイト、メールにてご案内する"予約番号10桁"と"受付時入力した電話番号"は、チケット発券の際に必要となります。ご自身で大切に保管してください。

※ドメイン指定受信、メール指定受信ご利用の方は、「@l-tike.com」、「@ent.lawson.co.jp」を受信できるよう必ず設定してください。

※お申し込みにはSTAY JAPAN / STAY JAPAN MOBILEの会員登録が必要です。

▼新規会員登録はこちら

https://skz-stayjapan.com/s/n104/page/about_main

※全応募者の中から抽選での販売となります。

※お1人様1アカウントにつき、各会場下記の１.～４.それぞれ3エントリーずつ、最大12エントリーのお申込みが可能です。

１. グッズ付前売券（前期） ２.グッズ付前売券（後期） ３.一般（前期） ４.一般（後期）

・グッズ付前売券＠Loppi先行先着受付

対象チケット：グッズ付前売券（先着順）

＜大阪会場＞

販売期間：11月7日（金）18:00～11月18日(火）22:00

＜福岡会場＞

販売期間：11月7日（金）18:00～12月2日(火）22:00

＜東京会場＞

販売期間：11月7日（金）18:00～12月9日(火）22:00

グッズお渡し日：お客様控えをご確認ください。 ※お受け取り可能期間はお渡し日から7日間となります。

※静岡、愛知会場の受付は後日発表いたします。

▶ 受付ページ

https:// https://l-tike.com/stray_kids-ex/(https://%20https://l-tike.com/stray_kids-ex/)

※入金期間は受付ページ（web）予約成立後～予約日含めず3日間、ただし、各受付最終日は23:00までとなります。

※Stray Kids オフィシャルファンクラブチケット先行抽選受付にて各会場各回（時間帯）の上限数が満枠となった場合は、グッズ付前売券@Loppi先行先着受付でのお申込ができませんので予めご了承ください。

※販売は先着順となります。

・一般受付（前売券・当日券）

対象チケット：一般（先着順）

＜大阪会場＞

販売期間：11月20日（木）18:00～各開催時間の２時間前まで

＜福岡会場＞

販売期間：12月5日（金）18:00～各開催時間の２時間前まで

＜東京会場＞

販売期間：12月12日（金）18:00～各開催時間の２時間前まで

※静岡、愛知会場の受付は後日発表いたします。

▶ 受付ページ

https://https://l-tike.com/stray_kids-ex/

※入金期間は受付ページ（web）予約成立後～予約日含めず3日間。ただし、ただし、各開催時間の2時間前までとなります。

※Stray Kids オフィシャルファンクラブチケット先行抽選受付、グッズ付前売券@Loppi先行先着受付にて各会場各回（時間帯）の上限数が満枠となった場合は、一般受付でのお申込ができませんので予めご了承ください。

※グッズ付前売券は一般受付（前売券・当日券）のお取扱いはございません。

※販売は先着順となります。

【開催記念商品】

Stray Kids EXHIBITION “We STAY, together”開催記念商品を物販エリアにて販売いたします。

詳細は後日公開いたしますのでお楽しみに！

【巡回情報】

■福岡会場

会期：2026年1月3日(土)～1月12日(月・祝)

会場：大丸福岡天神店 本館8階催場

■東京会場

会期：2026年1月30日(金)～2月14日(土)

会場：丸ビル7F 丸ビルホール 丸ビル7階

■静岡会場

会期：2026年3月18日(水)～4月5日(日)

会場：松坂屋静岡店 北館3階 特設会場

■愛知会場

会期：2026年4月22日(水)～5月18日(月)

会場：松坂屋名古屋店 南館8階マツザカヤホール

【Stray Kids プロフィール】

2018年3月にミニアルバム『I am NOT』でデビューを果たしたJYP Entertainment所属のK-POPボーイズグループ。メンバー自ら作詞・作曲・プロデュースを手掛けるなど、非凡な才能をもったグループとして大きな注目を集め、2023年、日本ではNHK「紅白歌合戦」に初出場を果たし、JAPAN 1st EPはK-POPボーイズグループ史上、日本デビューから最速でミリオンヒットを記録。

今年2025年8月には、韓国で発売されたアルバム『KARMA』で、「米ビルボード200」において7作連続で1位を記録し、全世界で史上初となる前人未到の快挙となった。同時に、2000年代に「ビルボード200」チャートで最も多く1位を獲得したグループにもなっている。

彼らの人気は日本・韓国のみにとどまらず、世界中で現象化しており、2025年10月には全世界35の国・地域にて56公演におよぶ”自身最大規模”のワールドツアーに幕を下ろしたばかり。アジアだけでなく、東南アジア、北米、南米、ヨーロッパの全世界を巡り、「グローバルスタジアムアーティスト」の地位を確立した。“Stray Kids”というグループ名の“Stray”には、古い伝統や形式、システムを打ち破り、そこから抜け出すという意味が込められており、セルフプロデュース能力も大きな魅力となっている。