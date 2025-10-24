【限定1,000名様】歴史に名を刻め！Steam向けワクワク協力クッキングゲーム『リップルアイランド　カイルとキャルのレストラン』クローズドβテスト開催決定！参加特典でクレジットにお名前掲載！

サン電子株式会社参加者募集！『リップルアイランド カイルとキャルのレストラン』クローズドβテスト

サン電子株式会社（愛知県名古屋市、代表取締役社長 内海 龍輔 東証スタンダード:6736）のゲームブランド「SUNSOFT」は、Steamでリリース予定のワクワク協力クッキングゲーム『リップルアイランド カイルとキャルのレストラン』において、正式リリースに向けたプレイヤーの皆様からのフィードバックを募るため、限定1,000名のクローズドβテスト（CBT）を実施します。本日2025年10月24日（金）より参加者の募集を開始します。

【クローズドβテスト実施日程】

Day1：2025年10月30日（木）18:00 ～ 21:00

Day2：2025年10月31日（金）18:00 ～ 21:00

上記はオンラインプレイの実施期間です。

オフラインプレイ（シングルモード）はダウンロード後、2025年10月31日（金）21:00までとなります。

※SNS等で配信実況する場合、ご連絡の必要はございません。

【ご応募はこちらから】

Steamサイト『リップルアイランド カイルとキャルのレストラン』より「Playtestに参加」をリクエストしてください。

https://store.steampowered.com/app/3844150

※クローズドβテストに関する最新情報は、X公式アカウントにてお知らせいたします。お見逃しなく！

SUNSOFT公式X（旧Twitter）：https://x.com/sunsoftgames

『リップルアイランド カイルとキャルのレストラン』のコンセプトは

「みんなでつくる、みんなで笑う、ワクワクキッチン！」

本作は、魚釣り、野菜や果物の栽培、料理、接客など、レストラン運営の全工程を体験できる協力クッキングアクションです。

最大16人オンライン協力のメインモード「みんなでレストラン」では、「キッチン」「ホール」「ファーマー」「トレジャー」といった役割に分かれ、協力してレストラン経営に挑戦します。

限られた時間の中でステージを攻略するには、仲間との分業とコミュニケーションが成功のカギ。失敗しても笑い合えるカジュアルな協力プレイをコンセプトに、友達や家族と気軽に楽しめます。また、1台の本体で最大8人までローカル協力も可能です。

※今回のクローズドβテストでは、この「みんなでレストラン」モードのオンライン要素（最大16人協力）を中心に検証いたします。

1. クローズドβテスト（CBT）実施概要

本CBTは、サーバー負荷検証やゲームバランスの調整、そして皆様からの貴重なご意見をいただくことを目的としています。正式リリースに向けて、ぜひ皆様の力をお貸しください。

【プラットフォーム】Steam

【募集人数】1,000名限定

【応募期間】

2025年10月24日（金）～ 10月28日（火）23:59まで

※抽選は10月29日（水）

【実施期間】

【応募方法】

Steamストアページより「Playtestに参加」をリクエストしてください。

※応募多数の場合は、Steamのシステムを利用した抽選により参加者を決定いたします。当選者の方には、10月29日（水）中にSteamを通じてアクセス権が付与されます。

2. クローズドβテスト参加特典！「Special Thanks」クレジットにお名前掲載

本作への熱い期待を広く発信してくださるテスターの皆様への感謝として、特別な企画を実施します。

今回のクローズドβテストにご参加いただき、その体験レポートをSNS（X/旧Twitterなど）に投稿してくださった方の中から希望者全員のお名前を、正式リリース版のゲーム内クレジットに「Special Thanks」として掲載させていただきます！

クローズドβテストへの参加が、ゲームの歴史に名を刻むチャンスです。皆様の率直なご感想や、仲間とのハチャメチャなプレイの様子をぜひ発信してください！

【クレジット掲載をご希望の方】

- クローズドβテストにご参加ください。- 指定のハッシュタグ（#リップルアイランドCBT）を付けて、ゲームの感想やスクリーンショットを各SNSに投稿してください。- 投稿後、専用フォームから投稿URLと掲載名を登録してください。※専用フォームのURLは、抽選後にSteam Storeページの説明欄に掲載いたします。

【重要】

投稿が確認できない「鍵アカウント（非公開アカウント）」での投稿は、本企画の対象外となります。

【投稿・応募締切】

2025年11月4日（火）23:59まで

【ゲーム紹介】

新作『リップルアイランド カイルとキャルのレストラン』ストーリーでは原作をクッキングゲーム風にアレンジ！原作の動物たちも３Dで忠実に再現！あの名場面？も！あの敵キャラクターも！？ムスタハウスと共に旅に出よう！最大１６人までロビーで集まれる多人数での協力レストラン経営！ムササビチャンスで新しい調理道具を手に入れよう森ステージではコーヒーショップを経営雪ステージは地面が滑って大変！

■ゲームの特徴

＜オンラインで最大16人で協力するクッキングゲーム＞

ハプニングだらけのドタバタクッキング体験ができる「みんなでレストラン」モード。プレイヤーは「キッチン」「ホール」「ファーマー」「トレジャー」に分かれて協力！食材集め、料理作成、お客さんへお届け、 ホールの掃除やペットのお世話も待ち受けます！

限られた時間の中で最大6ステージを攻略するには、仲間との分担と協力がカギ！

１台最大８人で、「みんなでレストラン」に参加することもできます！

家族や友達と楽しみながら、「みんなでレストラン」に参加しましょう！

＜カジュアルな協力プレイ＞

『いっき団結』から受け継ぐ、気軽に楽しめ気軽に終わる、他にないカジュアルな協力ゲームです。失敗しても笑いあえる、失敗しても改善して進められる「カジュアルさ」が協力プレイのコンセプト。また、１人ではどうにもならない楽しさも魅力の１つとなっています。

＜オフライン・ソロプレイも充実＞

１台で最大4人まで遊べます。また、「アドベンチャーパート（ソロプレイ）」では、前作のストーリーを踏襲した世界観で、魚を釣り、野菜を育て、料理を作り、お客さんに提供する！？「鬼のワンオペ」レストラン運営が楽しめます。

■ゲーム概要

商品名 ：『リップルアイランド カイルとキャルのレストラン』

発売予定日：2025年11月27日（木）

価格：4,378円（税込）

対応ハード：Nintendo Switch(TM) 2 / Steam(R)

対応言語：日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）

ジャンル ：アクション

プレイ人数：

オンライン：最大16人（TVモード：1～8人、テーブルモード：1～8人、携帯モード：1人）

オフライン：最大4人（TVモード：1～4人、テーブルモード：1～4人、携帯モード：1人）

CERO レーティング：A（全年齢対象）

著作表記：(C)SUNSOFT

公式サイト：https://www.sun-denshi.co.jp/soft/rippleisland-restaurant/top/(https://www.sun-denshi.co.jp/soft/rippleisland-restaurant/top/)

＜ストーリー＞

誰も知らない海の上に浮かぶ、誰も知らない島、リップルアイランド。

豊かな自然に囲まれたその島は、新鮮でおいしい食材が豊富で腕の立つ料理人もたくさん暮らしていた。

そんなある日、島の王ドテーラに一つの疑問がわいた。

この島で一番美味しい料理はいったい何なのか？

答えを知るべくドテーラ王は

島中の料理人におふれを出した

島で最高の料理人を決めるクッキングトーナメントを開催する

そこで一番の料理を作ったものには褒美としてたくさんの財宝をわたそう

そのおふれは島外れに住む料理人、カイルの耳にも届いた。

以前から一攫千金を狙っていたカイルは直ぐに支度を整えると、

トーナメント会場のお城を目指して出発した。

■原作『リップルアイランド』とは

1988年1月23日にファミリーコンピュータ用ソフトとして発売された、コマンド選択式アドベンチャーゲーム『リップルアイランド』。

その魅力は、ほのぼのとした温かみのある絵柄と、心温まるストーリーにあります。主人公の「キャル」をはじめとする個性豊かなキャラクターたちは、発売から37年以上が経った今も多くのファンに愛され続けています。一見するとかわいらしいビジュアルに反して、奥深いゲーム性と高い難易度で知られる本作。特に、プレイヤーの選択によって結末が変わるマルチエンディングストーリーは、当時の少年少女たちの心を強く揺さぶり、忘れられない感動を与えてきました。

レトロゲームファンはもちろん、当時の懐かしい思い出を振り返りたい方も、ぜひ『リップルアイランド』の世界をもう一度体験してみてはいかがでしょうか。

SUNSOFT とは

SUNSOFTは1980年代から続く老舗ゲームブランド。レトロブームを追い風にグローバルに展開中！こだわりと遊び心を大切に少数精鋭で開発しています。

＜最新情報はこちら！＞

■YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@sunsoftdemo

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/sunsoftgames

【本件に関するお問合せ先】

サン電子株式会社 サンソフトお客様サポートまで

https://www.sun-denshi.co.jp/soft/support/