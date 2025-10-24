Qlean Dataset、「多様なシーンの日本人・人物画像データセット」を提供開始

Visual Bank株式会社

Visual Bank株式会社（東京都港区、代表取締役CEO 永井真之、以下「Visual Bank」）は、傘下の株式会社アマナイメージズを通じて、あらゆる研究・商業AI開発に対応するAI学習用データソリューション『Qlean Dataset（キュリンデータセット）*』の提供を推進しています。

このたび『多様なシーンの日本人・人物画像データセット』をラインナップに追加し、独自に構築したAI開発用データのラインナップ『AIデータレシピ*』の拡充を進めています。

*Qlean Dataset（キュリンデータセット）：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

*AIデータレシピ：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup

『Qlean Dateset（キュリンデータセット）』の「AIデータレシピ」について

『AIデータレシピ』は、『Qlean Dataset』における商用利用可能なオリジナルデータラインナップです。

用途や精度・納期に応じて、すぐに使えるデータ素材を柔軟に組み合わせられる構成が特長で、一部アノテーション済み／未付与のデータや、個別要件に応じた構成変更・拡張にも対応可能です。

また、株式会社千葉ロッテマリーンズや株式会社東洋経済新報社とのパートナーシップ、国内外のネットワーク、新規収録などを通じて、ラインナップの拡充を進めています。

これにより、AI開発現場でのデータ収集・整備にかかる負荷を大幅に軽減し、開発の加速に貢献します。

今回提供を開始する「多様なシーンの日本人・人物画像データセット」の概要

- 収録内容：様々なシチュエーションにおける人物の画像データセット- データ形式：画像- データ形式：jpeg- ファイル数：10,000枚- メタ情報：あり- 画素数：長辺2,300px以上（ピクセル数：640×427）- サンプル詳細URL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup/sp-012- サンプルイメージ：

「多様なシーンの日本人・人物画像データセット」のユースケースイメージ

- 人物認識・行動分類AIの開発医療・オフィス・屋外作業・接客など、実社会に近い多様な職業・シーンを収録しており、人の行動や姿勢を高精度に識別するAIモデルの学習データとして最適です。人物検出や作業分析など、産業向けAIの基盤開発にご活用いただけます。- 職業別・環境別AIモデルの研究医療従事者、オフィスワーカー、飲食スタッフなど、職種ごとの特徴を捉えた画像を多数収録しており、特定業種向けの人物AIや職業認識モデルの研究開発にご利用いただけます。産業別AIや人流解析モデルの評価データにも適しています。- 姿勢推定・動作解析AIの開発立ち姿勢・作業姿勢・会話中の動作など、多様な身体動作を含むため、姿勢推定・動作解析AIの教師データとして利用可能です。工場・医療現場・教育分野など、安全管理や動作最適化を目的としたシステム開発にご活用いただけます。- 感情・表情認識AIの研究自然な笑顔や思考中の表情、会話時の反応など、感情を伴うシーンを含んでいるため、表情認識AIや感情推定AIの学習データとして活用できます。接客支援AIや教育支援システムなど、人とAIのインタラクション改善にも寄与します。- 生成AI・デジタルヒューマン開発高解像度かつ多職種・多環境の日本人データをもとに、生成AIによる人物画像生成やアバター制作にも応用可能です。国内向けデジタルヒューマン開発や、広告・教育用AIコンテンツ制作にご利用いただけます。

『Qlean Dataset』の提供するデータセットの特徴

- 研究開発、商用利用に対応Qlean Datasetの提供するデータセットは、データ取得およびAI開発への利用に関する同意書を「すべての被写体」から取得しており、各国のプライバシーポリシー等にも対応しているため安心して研究・商用利用いただくことが可能です。- 「AIデータレシピ」からデータセットを提供するため、スピーディーかつROIを最大化AIデータレシピというQlean Dataset独自の提供形態を取ることにより、初期投資を抑えたデータ調達を行っていただくことが可能です。- 「AIデータレシピ」のラインナップにないデータセットは、個別要件に従った作成・構築も可能独自性の高いデータについても『Qlean Dataset』のケイパビリティを活用し、個別最適化された要件のデータセットをご提供可能です。Qlean Dataset お問い合わせフォーム：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/contactQlean Dataset サービスサイトURL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

Qlean Dataset アカデミア支援プログラム

Visual BankはAI学習用データソリューション『Qlean Dataset』において、アカデミア支援の一環として、データセットの無償提供プログラムを開始しました。

対象は、大学・研究機関・非営利の技術開発チームなどで、画像／音声／動画／テキストなど、全80種類以上・50万点超のデータを提供いたします。

研究現場での「高品質かつ権利クリアな学習データが手に入らない」課題に対し、Qlean Datasetは、GENIAC採択企業としてその解決を支援します。

詳細はこちら：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/academia

Visual Bank株式会社

AI開発力を最大化する次世代型データインフラを構築・提供するスタートアップ企業として、「あらゆるデータの可能性を解き放つ」をミッションに掲げ事業活動を展開。漫画家の「もっと描きたい！」をサポートするAI補助ツールを提供する『THE PEN』の他、AI学習用データセット開発サービス『Qlean Dataset（キュリンデータセット）』を提供する株式会社アマナイメージズを100%子会社に持つ。

また、Visual Bankは国の研究開発プログラム「GENIAC」にも採択され、社会実装に向けた取り組みを加速させています。

代表取締役CEO：永井 真之

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山7-1-7C-Cube南青山ビル6F

Visual Bank企業URL：https://visual-bank.co.jp/

アマナイメージズ企業URL： https://amanaimages.com/about/