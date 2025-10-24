アメリカNo.1スウィートロール「KING′S HAWAIIAN」日本初POP UP 初日10/23（木）にRIKACOさん、片寄涼太さんらが登場

King's Hawaiian Holding Company, Inc.

日本へ本格上陸したアメリカNo.1*人気スウィートロール「KING’S HAWAIIAN（キングスハワイアン）」（以下「KING’S HAWAIIAN」）は、2025年10月23日（木）から11月3日（月・祝）まで東京・表参道の「OMOTESANDO CROSSING PARK」で大規模POP UPを開催いたします。

初日である10月23日（木）は、『KING’S ORANGE ISLAND オープニングセレモニー』にRIKACOさん、片寄涼太さんらゲストが登壇し、スウィートロールを使ったミニクッキングショーなどを行いました。

【主要トピックス】

- 「KING’S ORANGE ISLAND」は、ブランドの世界観を五感で堪能できる体験型店舗として、フォトスポットの設置やハロウィン限定メニューのご提供に加え、自由な組み合わせでスライダーを作ってその場で味わう「SLIDERワークショップ」、ハワイアン「レイ」をつくってアロハスピリットを感じることのできる「OHANAワークショップ」などを展開。初日は延べ1,500人以上が来場するなど、大盛況の幕開けとなりました。- 初日の10月23日（木）は『KING’S ORANGE ISLAND オープニングセレモニー』を開催し、ゲストとしてタレントの RIKACOさん、GENERATIONSの片寄涼太さんが登壇。ハワイで伝統的に伝わるマイレの葉の結び目を解く「レイ解き」や、アメリカ定番のアレンジメニュー「スライダー」を実際に作るなど、ハワイの文化を体験していただきました。- 「最近寒くなってきたけど、ハワイの暖かさを感じて幅広い世代の方に楽しんでいただけると思います。」とRIKACOさん。片寄さんは「お仕事帰りの方にも立ち寄っていただきやすいので、多くの方々に様々な形でハワイを感じていただけたら嬉しいですね。」とコメントするなど、POP UPだからこそ体験できるKING’S HAWAIIANのカルチャーを存分に楽しんでいただきました。

■日本初のPOP UP「KING’S ORANGE ISLAND」

「KING’S HAWAIIAN」の日本本格上陸を記念したPOP UP「KING’S ORANGE ISLAND」は、ブランドの世界観を五感で堪能できる体験型店舗です。会場に一歩足を踏み入れると、そこにはハワイ色に染まった特別な空間が。表参道にいながら、本場ハワイの雰囲気を満喫できます。

■オープニングセレモニーにRIKACOさん、片寄涼太さんが登壇

本POP UPの開催を記念して『KING’S ORANGE ISLAND オープニングセレモニー』を実施しました。



「KING'S HAWAIIAN」CEOであるマーク・タイラのご挨拶後、ゲストとしてタレントの RIKACOさん、GENERATIONSの片寄涼太さんが登壇しました。お二人が登場すると、会場の盛り上がりはより一層高まりを見せます。まず始めは、KING’S HAWAIIANのPOP UP「KING’S ORANGE ISLAND」のオープンを記念して、マークCEOとそのご家族とともにテープカットならぬ「レイ解き」をしていただきました。「レイ解き」は、ハワイで伝統的に伝わるマイレの葉の結び目を解く儀式です。



RIKACOさんは、長男の幼少期からたびたびハワイに滞在していたそうで、「ハワイのサマースクールに通わせていた頃は、お弁当を作ったり、バーベキューをしたりしていました。KING’S HAWAIIANのスウィートロールは、息子たちが小さい頃から大好きなパンなんです」とコメント。

さらに「そのまま食べても美味しいし、焼いても、アレンジしても美味しいので、いろいろな楽しみ方ができて飽きないんです」と語り、ハワイ滞在中もKING’S HAWAIIANを日常的に楽しんでいたことを明かしました。



片寄さんは今回初めてスウィートロールを食べたとのことで、「初めて食べたけどどこか懐かしさを感じる、とても甘やかで癒される味わいだと感じました。」と美味しさについて語りました。



その後お二人それぞれに、スウィートロールをバンズとして用いて、様々な具材をサンドしたアメリカ定番のアレンジメニュー「スライダー」を実際に作っていただきました。ビューティースーパーフードマイスターを取得しているRIKACOさんは、肌に良いとされるアボカドとサーモンを使用し、“お食事系”のスライダーを創作。一方の片寄さんはバナナ、マンゴー、マスカットなどのフルーツをメインにチョコソースをかけ、“デザート系”に仕上げました。「手巻き寿司と似たような感覚です。いろいろなものがあって、自由に挟めるのは楽しいですね。」と片寄さん。

RIKACOさんも共感し、「子供たちのバースデーパーティーにも良さそう。」とコメントしました。

今回のPOP UP「KING’S ORANGE ISLAND」はオレンジがテーマの一つであり、同様にオレンジのイメージがあるハロウィンの思い出について、お二人に伺いました。「子供たちが小さいときは仮装を毎年考えていましたが、最近はお家の中をハロウィンの装飾にしたり、かぼちゃの料理を作ったり、イベントごとに合わせて日常を少し変えていくことが楽しいです。」とRIKACOさん。片寄さんは数年前のハロウィンの時期に、コロナ禍でオンラインライブを開催したとのことで、「オンラインでも繋がれる時代だからこそ、色々な楽しみ方ができるのがいいなと思いました。」と話しました。

終始和やかな雰囲気でセレモニーは終了。お二人が「開催期間が10日間では勿体無いくらい内容が充実していて、様々な時間帯に何度も訪れたくなるPOP UP」と話すほど、KING’S HAWAIIANのスウィートロールやスライダーの美味しさだけでなく、ハワイの文化や現地の空気感が存分に伝わるオープニングセレモニーとなりました。

■オープン後入場規制を実施するなど大盛況の初日

オープン前から入場待機列ができ、入場開始後には一時入場規制を設けるなど、初日から注目を集め大盛況のスタートとなった本POP UP。初日は、延べ1,500人以上が来場するなど、多くの方にスウィートロール、スライダーの美味しさを味わっていただき、オレンジ色に包まれた会場でハワイの空気感を存分にご体感いただきました。



また、本POP UPではコラボレーションが多数実現しており、10月23日（木）はハワイアンフラのステージ発表が行われ、穏やかなリズムとダンスに癒される夕刻をお届けしました。期間内、各分野でトップを走るブランドとの特別なコラボレーションを日替わりや常設でご用意し、何度訪れても楽しいコンテンツをご提供いたします。

＜日本初のPOP UP「KING’S ORANGE ISLAND」概要＞

・会場 ：OMOTESANDO CROSSING PARK（東京都港区南青山5丁目1-1）

・日時 ：2025年10月23日(木)～ 11月3日(月・祝)

・営業時間：10:00~20:00 ※10月23日(木)のみ14:00OPEN、10月31日(金)のみ19:00CLOSE

・入場料 ：無料

・スペシャルパートナー：ハワイアン航空／ハーゲンダッツ ジャパン／焼肉きんぐ／Dole／

BURGER SHE WROTE／ライオンコーヒー／コナビール

・特設サイト：https://www.kingsorangeisland.jp/

■「スライダー（Slider）」とは

「KING’S HAWAIIAN」のキッチンカーで販売される「スライダー」は、アメリカでKING’S HAWAIIANと言えばスライダー（Slider）とも呼ばれるほど定番のアレンジです。そのままでも美味しいスウィートロールをバンズなどに用い、お好みの食材を挟むだけでとっておきのメインディッシュやデザートに早変わり。本国のサイトでも600を超えるレシピが存在するほど、その可能性はまさに無限大です。きっとみんなでシェアしたくなる「スライダー」をぜひお楽しみください。

■「KING’S HAWAIIAN」について

「KING’S HAWAIIAN」は、1950年にハワイ州ヒロで創業以来、伝統のレシピとこだわりの材料によるオリジナルハワイアンスウィートロールをはじめ、ブランドの理念でもある「アロハスピリット」を大切にした魅力的なブレッドを作り続け、世界中の「オハナ（ハワイ語で家族）」に親しまれています。

・日本版公式サイト：https://www.kingshawaiian.jp/

・Instagram日本公式アカウント：https://www.instagram.com/kingshawaiianjp/

・Facebook日本公式アカウント：https://www.facebook.com/KingsHawaiianJapan

・X日本公式アカウント：https://x.com/kingshawaiianjp

