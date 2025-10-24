60Ç¯Á°¡¢¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ ¹ñ»º½é¢¨¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤òÃµ¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ÁÛ¤¤½Ð¤È¼Âµ¡¾ðÊó¤òÁ´¹ñÊç½¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥Èー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢°Ê²¼¡¢¥¿¥¤¥Èー¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬1965Ç¯¤Ë³«È¯¡¦È¯Çä¤·¤¿¹ñ»º½é¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤Î¼Âµ¡¤ä´ØÏ¢¾ðÊó¤òÃµ¤¹¡Ö#¥¯¥é¥¦¥ó602¤òÃµ¤»¡ª¡×Á´¹ñÂçÁÜº÷¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÇÃÂÀ¸¤«¤é60Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡È¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Î¸¶ÅÀ¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ä¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤½Ð¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¹¤¯Êç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1965Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ»º¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¤¬Ê£¿ô¼ïÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¤òÃµ¤»¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÇØ·Ê¡Û
1965Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¹ñ»º½é¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤Ï¡¢Åö»þ¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿²è´üÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ÎÆüËÜ¤ËÌ´¤È´õË¾¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î»Ñ¤ÏÅö¼Ò¤ÎµÏ¿¤«¤é¾Ã¤¨¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¼Ì¿¿»ñÎÁ¤¬»Ä¤ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯¤Ï¡¢¹ñ»º½é¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡È¯É½¤«¤é60¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤¬ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½Êª¤ÎÈ¯¸«¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Åö»þ¤ÎÄ©Àï¤ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¸ä³Ú¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¾µ·Ñ¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¸¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Îµ»½Ñ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤¬¡¢º£¤âÆüËÜ¤Î¤É¤³¤«¤ÇÀÅ¤«¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¤òÃµ¤»¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÊç½¸µ¬Ìó¡Û
Êç½¸´ü´Ö: 2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë～ 2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ðÊóÄó¶¡ÊýË¡:
ÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©ー¥à¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥¤¥ÈーSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖX¡×¡¢¡ÖFacebook¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¡ô¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤Þ¤¿¤Ï¡¢¡Ö¡ô¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à60¼þÇ¯¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ³§ÍÍ¤¬¤ª»ý¤Á¤Î¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤Î¸½Â¸¾ðÊó¡¢¸½Â¸¼Ì¿¿¤â¤·¤¯¤Ï²áµî¤Î¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¡¢¹¹¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤½Ð¤ä¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±°ì¿ÍÊª¤«¤é¤ÎÆ±°ì¾ðÊó¤ÎÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¡¢º®Íð¤ò¤¤¿¤¹°Ù¡¢¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Ø¤ÎÆÃÅµ:
¡Ö#¥¯¥é¥¦¥ó602¤òÃµ¤»¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤Î¸½ÊªÈ¯¸«¼Ô¤Ç¡¢ºÇ¤âÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý1Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤«¤é´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¾Þ¶â10Ëü±ß¤òÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤ä¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤½Ð¤ä¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤ËÅö¼ÒºÇ¿·À½ÉÊ¡Ê¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¹Í¡¦È¯É½:
¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆâÍÆ¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢¥¿¥¤¥Èー¤¬ºÇ¤âÍÎÏ¤ÈÇ§¤á¤¿Êý¤òºÇÍÎÏ¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤È¤·¤ÆÁªÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇÍÎÏ¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢»×¤¤½Ð¤ä¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç¥¨¥Ô¥½ー¥É¾Þ¤òÁªÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¾Þ¶â¡¦¾ÞÉÊ¤Î¼õÎÎ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡»þ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ï¢ÍíÀè¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾ðÊó¤´Äó¶¡»þ¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¿¥¤¥Èー¤è¤êÄ¾ÀÜ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÄó¶¡¼Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Èー¤ËÂÐ¤·¡¢Äó¶¡ÆâÍÆ¡Ê¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡¦²»À¼¡¦Ê¸¾Ï¡¦¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÅù¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¤³¤ì¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¤ò¡¢¥¿¥¤¥Èー¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢¹¹ðÀëÅÁÊª¡¢Å¸¼¨²ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¡¢¤Þ¤¿¥¿¥¤¥Èー¤¬ÍøÍÑ¤òµöÂú¤·¤¿ÇÞÂÎÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´À¤³¦¤ÇÍøÍÑ¡ÊÊ£À½¡¢¸ø½°Á÷¿®¡¢Å¸¼¨¡¢ËÝÌõ¡¢ÊÔ½¸¡¦²þÊÑ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¤¹¤ëºÆµöÂú¸¢ÉÕ¤¸¢Íø¤òÌµ½þ¤«¤ÄÌµ´ü¸Â¤Î¾ò·ï¤ÇµöÂú¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤ÆÂè»°¼Ô¤Î¸¢Íø¿¯³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤¥Èー¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤º¡¢Äó¶¡¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤ÈÈñÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÄó¶¡ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¡¢Ãøºî¸¢¡ÊÃøºî¸¢Ë¡27¾ò¤ª¤è¤Ó28¾ò¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¡¢¾ÓÁü¸¢¡¢¤½¤ÎÂ¾´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î¸¢Íø¤ò¥¿¥¤¥Èー¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô»È¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¤´Äó¶¡ÆâÍÆ¤¬°Ê²¼¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- Âè»°¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤â¤Î
- ¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î
- ¤½¤ÎÂ¾¥¿¥¤¥Èー¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î
¾Þ¶â¡¦¾ÞÉÊ¤Î¸¢Íø¤òÂè»°¼Ô¤Ë¾ùÅÏ¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï´¹¶â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾ðÊó¤Î¤´Äó¶¡¤ËÈ¼¤¤È¯À¸¤¹¤ëÄÌ¿®ÎÁ¡¦ÀÜÂ³ÎÁ¤ÏÄó¶¡¼Ô¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÏÄó¶¡¼Ô¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤ª¤è¤Ó¾Þ¶â¡¦¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Î¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Äó¶¡¼Ô¤¬¾Þ¶â¡¦¾ÞÉÊ¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½êÆÀÀÇË¡¾å¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Äó¶¡¼Ô¼«¿È¤ÎÂ¾¤Î½êÆÀ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ½êÆÀ¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ë¿½¹ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ê¥¿¥¤¥Èー¼Ò°÷¡¢¥¿¥¤¥Èー´Ø·¸²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤ª¤è¤Ó¤½¤Î²ÈÂ²¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¤³¤ì¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÊç½¸µ¬Ìó¤ÏÆüËÜË¡¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Èー¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¯¥é¥¦¥ó602¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¯¥é¥¦¥ó602
1965Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ40Ç¯¡Ë¤ËÂÀÅìËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥Èー¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¹ñ»º½é¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡Ê½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
ãþÂÎº¸±¦¤ÈÅ·ÈÄ¤Ï¥¬¥é¥¹¤Ç¡¢¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤·¤Ê¤¬¤éÁàºî¤¹¤ëÈ¢·¿¤Î¥¿¥¤¥×¡£
´ðËÜÅª¤ÊÍ·¤ÓÊý¤Ï¸½Âå¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ÁÀ¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤Ë¥¯¥ìー¥ó¤¬º¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤ÈÄÞ¤ò³«¤¤Ê¤¬¤é¥¯¥ìー¥ó¤¬²¼¹ß¤·¡¢¥¯¥ìー¥ó¤¬°ìÈÖ²¼¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÄÞ¤¬ÊÄ¤¸¤Æ¾å¾º¤·¡¢·ÊÉÊ¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼è½Ð¸ý¤ËÍî²¼¤·¡¢·ÊÉÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Ï¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ê¤É¤Î¤ª²Û»Ò¤ä¥¿¥Ð¥³¤¬·ÊÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¦SNS¡Û
WEB¡§https://taito.co.jp/mob/topics/47029
¸ø¼°X¡§https://x.com/TAITO
Facebook¡§https://www.facebook.com/TAITO.Jpn/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§PUB¡²WEB@taito.co.jp
¢¨¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ÎÁª¹Í¾õ¶·Åù¡¢¸ÄÊÌ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£