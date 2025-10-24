¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯¤¬±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNEXCOÅìÆüËÜ¤Î¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿ー¡×¤¬¡ÖHDI³ÊÉÕ¤±¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡×¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡Ø»°¤ÄÀ±¡Ù¤ò14Ç¯Ï¢Â³³ÍÆÀ¡ª
¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆáÃ«¡¡²íÉÒ¡¢°Ê²¼ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯¡Ë¤¬±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Í³ÌÚ Ê¸É§¡¡°Ê²¼ NEXCOÅìÆüËÜ¡Ë¤Î¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿ー¡×¤¬À¤³¦ºÇÂç¤Î¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×ÃÄÂÎHDI¤ÎÆüËÜË¡¿ÍHDI-Japan¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖHDI³ÊÉÕ¤±¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡Ê°ÍÍê³ÊÉÕ¤±Ä´ºº¡Ë¡×¤ÎÌä¹ç¤»Áë¸ýÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¡Ø»°¤ÄÀ±¡Ù¤ò14Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È
Ìä¹ç¤»Áë¸ýÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÉ¸½à¤Ë´ð¤Å¤ÀßÄê¤µ¤ì¤¿ÂÐ±þ¥¹¥¥ë¤äÂÐ±þ»þ´Ö¤Ê¤É¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÊ£¿ô¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤Ë±è¤¤¡¢ÀìÌç¿³ºº°÷¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ»ëÅÀ¤Ç»°¤ÄÀ±～À±¤Ê¤·¤Î4ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£É¾²Á¹àÌÜ¤Î¡Ö¥µー¥Ó¥¹ÂÎÀ©¡×¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹É¾²Á¹àÌÜ¤Î¡ÖÊ¿¶Ñ±þÅúÂ®ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥µー¥Ó¥¹ÂÎÀ©¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤Î¿×Â®¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¾¼Ò´ÉÍý¥¨¥ê¥¢¤â´Þ¤á¤¿»²¹Í¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢Áö¹Ô·ÐÏ©¤Ë±þ¤¸¤¿¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡¦¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Î»ÜÀß¡¦³ä°ú¾ðÊó¤Î¤´°ÆÆâ¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿½ÀÆð¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò¿´¤¬¤±¤ë»ÑÀª¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
NEXCOÅìÆüËÜÍÍ¤Î¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ï¡¢2007Ç¯¤Î³«Àß»þ¤è¤ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Æ±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¦²÷Å¬¡¦ÊØÍø¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦NEXCOÅìÆüËÜÍÍ¤Î¥°¥ëー¥×·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ë±þ¤¨¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤ò¡¢24»þ´Ö365ÆüÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐ±þ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²»À¼Ç§¼±¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAmiVoice(R)¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿±þÂÐÉÊ¼Á¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ï¼«¤é¤ÎÂÐ±þÆâÍÆ¤ò¤¹¤°¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶ÈÌ³´ÉÍý¼Ô¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²»À¼¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤È¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¹â¤¯É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¥µー¥Ó¥¹ÂÎÀ©¡×¤ä¡ÖÊ¿¶Ñ±þÅúÂ®ÅÙ¡×¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¡ÖAmiVoice(R)¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Á´·ï¼«Æ°É¾²Á¤È¿Í¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
NEXCOÅìÆüËÜ¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¡¿ùÌîµ×ÈþÍÍ¡¡¥³¥á¥ó¥È
NEXCOÅìÆüËÜ¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢HDI-Japan¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÎáÏÂ7Ç¯¡ÖÌä¹ç¤»Áë¸ý³ÊÉÕÄ´ºº¡×¤Ç14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡Ö»°¤ÄÀ±¡×É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤òÅª³Î¤ËÍý²ò¡¦½¬ÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ»ëÅÀ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¡×¤Ë¤è¤ë·ë²Ì¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥»¥ó¥¿ー°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¿Í¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âÅÙ¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç±þÂÐÉÊ¼Á¸þ¾å¤ËÅØ¤á¡¢CX¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢KDDI¤È»°°æÊª»º¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºâ¤È¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢±Ä¶È»Ù±ç¡¢IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢´ë¶È³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ëÊñ³çÅª¤ÊBPO¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿Í¤Ë¤è¤ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢À¸À®AI¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¹âÅÙ¤Ê¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇBX¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤Ä¤è¤¯¡£¤¦¤Ä¤¯¤·¤¯¡£¤ª¤â¤·¤í¤¯¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢¿Í¤È´ë¶È¡¢¼Ò²ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦½êºßÃÏ ¡§¢©151-8583 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2-2-1¡¡¾®ÅÄµÞ¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー
¡¦Àß¡¡ Î© ¡§1996Ç¯5·î ¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯È¯Â 2023Ç¯9·î1Æü¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÆáÃ« ²íÉÒ
¡¦»ñËÜ¶â ¡§1²¯±ß
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿BPO(Business Process Outsourcing)»ö¶È
£±.¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー»ö¶È¡¡£².¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È £³.IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¡£´.¤½¤ÎÂ¾´ØÏ¢»ö¶È
¡¦´ë¶ÈURL¡§https://www.altius-link.com/
¡¦¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://www.services.altius-link.com/
¡¦ËÜ¥ê¥êー¥¹ËÜÊ¸Ãæ¤ÎÀ½ÉÊÌ¾¤ª¤è¤Ó²ñ¼ÒÌ¾Åù¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
