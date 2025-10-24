🏁【入場無料】沖縄発・モビリティの祭典「オキナワモーターショー2025」開催

オキナワモーターショー2025運営事務局

沖縄県沖縄市の 沖縄サントリーアリーナ および コザ運動公園を会場に、2025年11月8日（土）・9日（日） の2日間、入場無料のモビリティイベント「オキナワモーターショー2025」を開催します。

昨年は延べ約2万8千人が来場し、100社を超える出展で大盛況。今年はさらに内容を充実させ、国内外の合計130社が出展し、過去最大規模での開催となります。

2024開催時の様子

🏎 開催背景とテーマ

沖縄市では「サーキット構想」を掲げ、観光・産業・モータースポーツの融合を推進しています。

オキナワモーターショーはその中核イベントとして、最新モデルから旧車・カスタムカー・EV・キャンピングカーまで幅広いモビリティが集い、地域・企業・来場者をつなぐプラットフォームとなってきました。

2025年のテーマは「つながる・ひろがる・新たな出会い - NEXT STAGE -」

展示だけでなく体験・交流・発信を通じて、沖縄からモビリティ文化を発信します。

★★ ★今年の注目コンテンツ ★ ★ ★

＜TOYO TIRES デモ走行＞

TOYO TIRES DRIFT 所属ドライバーによるドリフト・スライド走行を実施。観客の目の前で繰り広げられる迫力の走りは必見です。

ご協力：TOYOTIRE株式会社（沖縄ユアサ電池販売株式会社）

＜三菱45°登坂体験＞

三菱自動車工業 の4WD車による「最大45°登坂体験」。圧倒的な走破性能を実際に乗って体感できます。

出展：琉球三菱自動車販売株式会社

＜e-スポーツ体験ゾーン＞

レーシングシミュレーターを活用した体験型ブースを展開。ファミリー層やライトユーザーも楽しめるコンテンツです。

＜車両試乗体験エリア＞

複数ディーラー協力による試乗体験を開催。最新モデルを“乗って確かめる”ことができるリアルな接点を提供します。

＜ミニ四駆大会＞

子どもから大人まで楽しめるミニ四駆大会を開催。来場者参加型の体験コンテンツです。

＜キッチンカー＆フードブース＞

地元人気店のキッチンカーや飲食ブースも登場。1日中楽しめる空間を演出します。

＜フィナーレパレード＞

イベントの最後には、展示車両が一堂に走行する**「パレード」**を実施。

圧巻のラインナップとエンジンサウンドがフィナーレを飾ります。

🗣 実行委員会メッセージ

「今年のオキナワモーターショーは、“見る・乗る・触れる・楽しむ”をキーワードに、さらに進化した内容で開催します。沖縄ならではの空間で、企業・地域・来場者が交わる“体験型モーターショー”をお楽しみください。」

===========================

開催概要

===========================

イベント名：オキナワモーターショー2025

開催日時：2025年11月8日（土）12:00～18:00／11月9日（日）10:00～18:00

会場：沖縄サントリーアリーナ／コザ運動公園

入場料：無料

主催：沖縄市

想定来場者数：約30,000人

公式サイト：https://okinawamotorshow.com

===========================

◆メディア・取材関係者様へ

当日はプレス受付を設け、出展企業・デモ走行・体験ゾーンなどの取材が可能です。

事前申込にて取材パスを発行いたします。

【取材・その他お問合せ】

窓口：オキナワモーターショー2025運営事務局

E-mail: info@okinawamotorshow.com