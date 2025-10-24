🏁【入場無料】沖縄発・モビリティの祭典「オキナワモーターショー2025」開催
沖縄県沖縄市の 沖縄サントリーアリーナ および コザ運動公園を会場に、2025年11月8日（土）・9日（日） の2日間、入場無料のモビリティイベント「オキナワモーターショー2025」を開催します。
昨年は延べ約2万8千人が来場し、100社を超える出展で大盛況。今年はさらに内容を充実させ、国内外の合計130社が出展し、過去最大規模での開催となります。
2024開催時の様子
🏎 開催背景とテーマ
沖縄市では「サーキット構想」を掲げ、観光・産業・モータースポーツの融合を推進しています。
オキナワモーターショーはその中核イベントとして、最新モデルから旧車・カスタムカー・EV・キャンピングカーまで幅広いモビリティが集い、地域・企業・来場者をつなぐプラットフォームとなってきました。
2025年のテーマは「つながる・ひろがる・新たな出会い - NEXT STAGE -」
展示だけでなく体験・交流・発信を通じて、沖縄からモビリティ文化を発信します。
★★ ★今年の注目コンテンツ ★ ★ ★
＜TOYO TIRES デモ走行＞
TOYO TIRES DRIFT 所属ドライバーによるドリフト・スライド走行を実施。観客の目の前で繰り広げられる迫力の走りは必見です。
ご協力：TOYOTIRE株式会社（沖縄ユアサ電池販売株式会社）
＜三菱45°登坂体験＞
三菱自動車工業 の4WD車による「最大45°登坂体験」。圧倒的な走破性能を実際に乗って体感できます。
出展：琉球三菱自動車販売株式会社
＜e-スポーツ体験ゾーン＞
レーシングシミュレーターを活用した体験型ブースを展開。ファミリー層やライトユーザーも楽しめるコンテンツです。
＜車両試乗体験エリア＞
複数ディーラー協力による試乗体験を開催。最新モデルを“乗って確かめる”ことができるリアルな接点を提供します。
＜ミニ四駆大会＞
子どもから大人まで楽しめるミニ四駆大会を開催。来場者参加型の体験コンテンツです。
＜キッチンカー＆フードブース＞
地元人気店のキッチンカーや飲食ブースも登場。1日中楽しめる空間を演出します。
＜フィナーレパレード＞
イベントの最後には、展示車両が一堂に走行する**「パレード」**を実施。
圧巻のラインナップとエンジンサウンドがフィナーレを飾ります。
🗣 実行委員会メッセージ
「今年のオキナワモーターショーは、“見る・乗る・触れる・楽しむ”をキーワードに、さらに進化した内容で開催します。沖縄ならではの空間で、企業・地域・来場者が交わる“体験型モーターショー”をお楽しみください。」
===========================
開催概要
===========================
イベント名：オキナワモーターショー2025
開催日時：2025年11月8日（土）12:00～18:00／11月9日（日）10:00～18:00
会場：沖縄サントリーアリーナ／コザ運動公園
入場料：無料
主催：沖縄市
想定来場者数：約30,000人
公式サイト：https://okinawamotorshow.com
===========================
◆メディア・取材関係者様へ
当日はプレス受付を設け、出展企業・デモ走行・体験ゾーンなどの取材が可能です。
事前申込にて取材パスを発行いたします。
【取材・その他お問合せ】
窓口：オキナワモーターショー2025運営事務局
E-mail: info@okinawamotorshow.com