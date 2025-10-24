【千葉県柏市】ハマる！ヌマる！手賀沼オータムバル 11月1日(土)開催

柏市役所

大好評により今年で3回目となる「手賀沼オータムバル」を開催します！

柏市で醸造されたクラフトビール、柏市内に工場を有するニッカウヰスキーのウイスキーで作るハイボール、柏産の農産物を使ったワイン、柏産のお米を使った日本酒など、柏市ならではのお酒が大集合します！もちろんお酒のお供となるグルメも大充実！19台ものキッチンカーのほか、道の駅しょうなんや柏市ふるさと産品のブースもございます！

さらに、ご家族でもお楽しみいただけるよう、ソフトドリンクや、お子様向けに手賀沼ならではの農と自然をテーマにしたワークショップブース「こどもあそびバル」もご用意します。

手賀沼ならではの水辺空間で秋風を感じながら、いつもよりちょっと贅沢なひとときを過ごしてみませんか？

駅からの無料シャトルバスのご用意もありますので、ぜひお越しください。

開催概要

■開催日時：令和7年11月1日(土) 午前10時～午後5時

※雨天等の場合11月2日(日)に順延

■開催場所：柏ふるさと公園 (柏市柏下字東４)

■アクセス：１.北柏駅から無料シャトルバス（9:45～17:00までピストン運行）

２.柏駅から阪東バスで「柏ふるさと公園入口」下車徒歩2分

(慈恵医大柏病院行き，又はウェルネス柏行き)

３.柏駅から徒歩約25分，北柏駅から徒歩約15分

※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください

■入場料：入場無料(飲食、体験型ワークショップは有料となります)

魅力その1 バラエティ豊かなお酒が勢揃い！

柏市HP :https://www.city.kashiwa.lg.jp/shoko/autumnbar2025.html特設HP :https://teganuma-autumnbar.jp/▲昨年開催時の様子

柏市ではクラフトビールの醸造が盛んです。柏ブルワリー、こまいぬブルワリー、BEER BRAIN、RiO BREWING＆CO、Cluster(クラスター)のクラフトビールが飲み比べできます。普段は瓶や缶ビール販売がメインのクラフトビールですが、オータムバルでは生ビールでお楽しみいただけます。

このほか、市内に工場を有するニッカウヰスキーのウイスキーで作るハイボール、柏産の農産物を使ったワイン、柏産のお米を使った日本酒など、柏市ならではのお酒が大集合します。

さらに、今年5月に誕生した、柏の葉かけだし横丁発のオリジナルドリンク「No.4」もご賞味いただけます。

ぜひ，お好みのお酒を見つけてみませんか？

魅力その2 美味しいグルメを味わおう！

柏市を中心に活躍しているキッチンカー事業者の皆様による、お酒のイベントにぴったりな和洋中勢ぞろいのグルメが楽しめます。

柏市産の食材を使ったメニューもご用意するほか、道の駅しょうなんや柏市ふるさと産品の販売ブースもございます。

お酒のお供に、ぜひグルメもお楽しみください！

魅力その3 親子で楽しめるワークショップ！

親子で楽しめる遊びブース「こどもあそびバル」では体験型ワークショップを開催します。

訳あり野菜300gチャレンジや、オリジナルわらび餅ドリンクづくり、カラフルスライムづくりなど楽しいイベントが盛りだくさん。ぜひご家族でお立ち寄りください！

魅力その4 飲食のお供にパフォーマンスも！

会場では、ピエロやバルーンアートなどの大道芸、流しによる音楽パフォーマンスも楽しめます！

飲食のお供にぜひパフォーマンスもお楽しみください♪

問い合わせ先

▲過去開催時の様子

柏市経済産業部 商工観光課

電話：04-7128-4780