10/25（土）放送開始！ 株式会社BiS制作『ふるさとの台所～発見！日本の郷土料理～』 テレビ神奈川にてスタート
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）は、同社が制作を行ったテレビ番組「ふるさとの台所～発見！日本の郷土料理～」をテレビ神奈川にて放送いたします。
本番組は、日本各地に古くから伝わる郷土料理や家庭料理を紹介する“食×旅”ドキュメントで、地域の人々とのふれあいを通して、その土地ならではの食文化と魅力を再発見する内容となっています。
■放送日程
10月25日（土） 9:15～9:30
11月29日（土） 9:15～9:30
12月27日（土） 9:15～9:30
■番組概要
「ふるさとの台所～発見！日本の郷土料理～」は、MCとゲストが各地域を巡り、長年愛され続けてきた家庭料理や郷土の名物を探す旅番組です。
地元の人々との交流を通して、その料理にまつわる歴史や文化、家庭の温かさに触れることで、視聴者に“心温まる食との出会い”を届けます。
■見どころ・特徴
・地域に息づく食文化の魅力を紹介
各地の家庭料理や郷土料理を取り上げ、その土地ならではの味や文化、歴史的背景を丁寧に掘り下げます。
・MCとゲストによる自然体の交流
地元の方々との会話やふれあいを通して、料理に込められた想いや人々の暮らしを伝えます。
・映像で味わう“食と風土”
四季折々の景色や食卓の雰囲気を美しく切り取り、視聴者に臨場感と情緒を提供します。
■第1話「山梨県 ほうとう」編 見どころ
10月25日（土）放送の第1話では、山梨県の郷土料理「ほうとう」を特集。
地元でとれた新鮮な野菜を使い、ほうとう作りを体験。MCとゲストが自ら作ったほうとうを試食し、その素朴で温かい味わいを楽しむ様子をお届けします。
地元の自然や食材に触れながら、山梨の風土や暮らしの豊かさも感じられる内容です。
■制作クレジット
制作会社：株式会社BiS
制作著者：株式会社Re.Quse
プロデューサー：伊禮門 悟
ディレクター・撮影・編集：加藤 大地
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
