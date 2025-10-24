【新柄追加】Sobagni（ソバニ）の「へそてん犬」マウスパッドに 新たなワンちゃんのイラスト6種類が登場！ 累計販売数2,600点以上の人気アイテム
【新柄追加】Sobagni（ソバニ）の「へそてん犬」マウスパッドに
新たなワンちゃんのイラスト6種類が登場！
累計販売数2,600点以上の人気アイテム
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ブランド Sobagni（ソバニ）ではこの度、10月24日（金）に人気商品の「おなかさすさすマウスパッド へそてん犬シリーズ」に新たに6種類のイラストを追加で販売開始することを発表いたします。
新柄は、 「フレブルさん」「ポメラニアンさん」「マルチーズさん」「シュナウザーさん」「ダックスさん」「ヨーキーさん」の6種類で、既存イラストと合わせて12種類の中からお気に入りのワンちゃんが選べるようになりました。 このマウスパッドは、累計販売数2,600点以上、デスク周りアイテムとして人気です。”癒し”を受けることで、仕事の効率UPも期待できます。
Sobagniの合皮素材使用のため、耐久性が高く傷がつきにくい商品です。滑らかな質感と適度な弾力性を保持しているため日常的なマウスの操作でもヘタりにくく、長時間の使用でも疲れを感じさせにくい仕様です。汚れに強い素材のためお手入れも簡単。ウエットティッシュなどでさっと拭き取れます。ギフトにもピッタリなアイテムです。
https://sobagni.jp/ethical-blog/mousepad-new/
https://sobagni.jp/collaboration/moudog/
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。
サイズ ONE SIZE
サイズ詳細 H150ｍｍ ｗ205ｍｍ 厚み３ｍｍ
重さ 34ｇ
クリーニング（又は、メンテナンス） 汚れた場合は、ぬるま湯での手洗いにて汚れを落とし、よく水を切ったうえで陰干しにて乾燥してください。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.）
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
配信元企業：共和レザー株式会社
