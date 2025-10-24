¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¥¬¥ó¥×¥é¸ø¼°ÅÉÎÁ¡É¿åÀ¥Û¥Óー¥«¥éーÂçÆÃ½¸¡ª¡Ö·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025Ç¯12·î¹æ¡×10·î24Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼Âç²ð¡Ë¤Ï¡¢ÌÏ·¿»¨»ï¡Ö·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025Ç¯12·î¹æ¡×¤ò2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ½ñÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó12·î¹æ¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡Ö¡È¥¬¥ó¥×¥é¸ø¼°ÅÉÎÁ¡É¿åÀ¥Û¥Óー¥«¥éー¤ò¶Ë¤á¤ë¡ª¡×¡¡
10·î24Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡Ö·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó 2025Ç¯12·î¹æ¡×¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡Ö¡È¥¬¥ó¥×¥é¸ø¼°ÅÉÎÁ¡É¿åÀ¥Û¥Óー¥«¥éー¤ò¶Ë¤á¤ë¡ª¡×¡£GSI¥¯¥ì¥ª¥¹¤Î¡Ö¿åÀ¥Û¥Óー¥«¥éー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¬¥ó¥×¥éÅÉÁõË¡¤ò·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊÌºýÉÕÏ¿¡Ö¿åÀÅÉÎÁ¥«¥¿¥í¥°2025[GSI¥¯¥ì¥ª¥¹][¥¿¥ß¥ä][¥¿ー¥Êー¿§ºÌ]ÊÔ¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤½¤Î¤Û¤«¡ÖXXXG-00W0 ¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¥¼¥í¡×¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ó¥ó¡×¡Ö¥ë¥ß¥Æ¥£¥¢ ReACT-iF¡ÖÉÛÉþ»ÅÍÍ¡£ver.¡×¡×¤ÎºîÎã¤Ê¤É¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡Ú´¬Æ¬ÆÃ½¸¡Û¡È¥¬¥ó¥×¥é¸ø¼°ÅÉÎÁ¡É¿åÀ¥Û¥Óー¥«¥éー¤ò¶Ë¤á¤ë¡ª¡¡
GSI¥¯¥ì¥ª¥¹¡Ö¿åÀ¥Û¥Óー¥«¥éー¡×¤òÂçÆÃ½¸¡ª
¡Ö·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó12·î¹æ¡×¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡Ö¡È¥¬¥ó¥×¥é¸ø¼°ÅÉÎÁ¡É¿åÀ¥Û¥Óー¥«¥éー¤ò¶Ë¤á¤ë¡ª¡×¡£2019Ç¯¤Î´°Á´¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÇ½¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¡¢Éý¹¤¤ÅÉÁõÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥éー¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿åÀ¥Û¥Óー¥«¥éー¡×¤òÂçÆÃ½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
É®ÅÉ¤ê¤ä¥¨¥¢¥Ö¥é¥·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤òÍÑ¤¤¤¿ÅÉÁõ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅÉÁõË¡¤Î²òÀâ¤ÈºîÎã¤ò·ÇºÜ¡ª
ÅÉÎÁ¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡üºîÎã¡¿RX-105 ¦®¥¬¥ó¥À¥à
À½ºî¡¿¤¨¤Ì¤»
¡üºîÎã¡¿RX-104FF ¥Úー¥Í¥í¥Úー
À½ºî¡¿¤Õ¤ê¤Ä¤¯
¡¡¡Ú¥¬¥ó¥×¥é¡ÛXXXG-00W0 ¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¥¼¥í¡¡
¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¹©ºî¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ª
¡Ø¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥à£×¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖRG 1/144 ¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¥¼¥í¡×¤ÎºîÎã¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¥×¥í¥â¥Ç¥éー¡¦TONKA¤Ë¤è¤ëºîÎã¤Ï¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¥¥Ã¥È¤ÎÁÇÀ¤Ï³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÃúÇ«¤Ë´°À®¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üºîÎã¡¿XXXG-00W0 ¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¥¼¥í
À½ºî¡¿TONKA
¡¡¡ÚÆÃÊÌÊÌºýÉÕÏ¿¡Û¿åÀÅÉÎÁ¥«¥¿¥í¥°2025[GSI¥¯¥ì¥ª¥¹][¥¿¥ß¥ä][¥¿ー¥Êー¿§ºÌ]ÊÔ¡¡
¿åÀÅÉÎÁ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥ªー¥ë¥«¥¿¥í¥°¡ª
¡Ö·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó12·î¹æ¡×¤ÎÉÕÏ¿¤Ï¡Ö¿åÀÅÉÎÁ¥«¥¿¥í¥°2025[GSI¥¯¥ì¥ª¥¹][¥¿¥ß¥ä][¥¿ー¥Êー¿§ºÌ]ÊÔ¡×¡ª
¡ÖGSI¥¯¥ì¥ª¥¹¡×¡Ö¥¿¥ß¥ä¡×¡Ö¥¿ー¥Êー¿§ºÌ¡×³Æ¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏ·¿ÍÑ¿åÀÅÉÎÁ¤ÎºÇ¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¡¢´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ªー¥ë¥«¥¿¥í¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó 2025Ç¯12·î¹æ
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
¡üÆÃÊÌÄê²Á¡§1,540±ß¡ÊËÜÂÎ1,400±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
¡ü»¨»ï¥³ー¥É¡§08127-12
¡üJAN¥³ー¥É¡§4910081271250
¡üÈ½·¿¡§A4ÊÑ·¿
¡üÈ¯Çä¸µ¡§¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
¡ÊC¡ËÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¡ÊC¡Ë KOTOBUKIYA
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
