ペルチェ電子冷却器調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2025-2031
ペルチェ電子冷却器とは、ペルチェ効果（熱電効果）を利用して熱の移動を制御する半導体冷却素子であり、電圧を印加することで一方の面を冷却し、他方の面を加熱する構造を持つデバイスである。主にBi?Te?系などの熱電半導体材料を用い、コンパクトな構造で機械的振動がなく、精密な温度制御が可能である点が特徴である。冷媒やコンプレッサーを用いないため、環境負荷が低く、メンテナンスフリーでの運用が可能であり、民生機器から産業用、医療・分析機器、宇宙分野に至るまで広範な分野で活用されている。特に小型機器の温度安定性が重要となる分野では、ペルチェ冷却器の静音性と高応答性が評価されており、高性能センサーやレーザー機器、電池温調モジュールへの実装が進んでいる。
ペルチェ電子冷却器業界の特徴は、小型化・高集積化とともに、用途の拡張が急速に進んでいる点にある。従来は研究開発用途や限定的な装置に用いられてきたが、近年では半導体製造装置や医療分析機器、通信基地局用機器など、温度変動を厳密に制御する必要のある分野への導入が増加している。また、高密度な電子機器が一般化する中で、パッケージ内部での熱制御のニーズが高まり、マイクロサイズのペルチェ素子が求められている。加えて、熱電モジュールのモノリシック集積や多段階構造化など、構造の多様化が進みつつあり、用途ごとに最適化された製品群が市場に登場している。このような技術進化は、従来の補助冷却から「機能冷却」への転換を促し、価値提案の軸を性能からシステム統合へと移行させている。
ペルチェ冷却器市場の成長を支える主要因は、精密温調への要求の高まりと、環境規制・製品静音性への社会的関心である。IoT機器や量子コンピューティング、バイオ分析など、極微細な温度変化が性能に直結するアプリケーションが増加しており、非接触・高応答の冷却制御手段としてペルチェの優位性が再認識されている。さらに、従来の冷媒式冷却装置におけるフロンガス規制が進む中で、固体冷却としてのペルチェ方式は持続可能性の観点でも評価されている。加えて、無音動作という特性は、家庭用機器やポータブルデバイスなどにおいて差別化要素となり、機能性と快適性を両立させる技術として注目されている。こうした多角的な市場要請が、従来技術の延長線上ではなく、ペルチェ固有の性能を活かした新用途創出へとつながっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルペルチェ電子冷却器市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113581/peltier-electronic-cooler）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.8%で、2031年までにグローバルペルチェ電子冷却器市場規模は15.5億米ドルに達すると予測されている。
図. ペルチェ電子冷却器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332631&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332631&id=bodyimage2】
図. 世界のペルチェ電子冷却器市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ペルチェ電子冷却器の世界的な主要製造業者には、Ferrotec、KELK Ltd.（Komatsu）、Coherent Corp、Laird Thermal Systems、Z-MAX、KJLP、Phononic、Thermion Company、Guangdong Fuxin Technology、Kryotherm Industriesなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。
