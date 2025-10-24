唯一無二の音楽像を創り出しているバンド「Tempalay」と、 「Alpha Industries」、「FREAK’S STORE」とのトリプルコラボレーションブルゾンが登場！
小原綾斗(Gt.Vo.)、 藤本夏樹(Dr)、 AAAMYYY(Syn. Cho.)の3人により、 唯一無二の音楽像を創り出しているバンド「Tempalay／テンパレイ」と、 「Alpha Industries／アルファ インダストリーズ」、「FREAK’S STORE／フリークス ストア」とのコラボレーションブルゾンが登場！
オリエンタルな雰囲気とTempalayならではのサイケデリックさがミックスされた、 FREAK’S STOREならではのトリプルコラボレーションアイテムです！ 小原氏が登場しているイメージビジュアルにもご注目！
詳細を見る :
https://www.daytona-park.com/feature/1008719?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=1024_Tempalay&utm_content=PRESSRELEASE
ITEM LINEUP
Tempalay × Alpha Industries × FREAK'S STORE
EXCLUSIVE MA-1別珍
\59,950 tax in
https://www.daytona-park.com/item/1059057500006
Tempalay × Alpha Industries × FREAK'S STORE
EXCLUSIVE スカジャン
\59,950 tax in
https://www.daytona-park.com/item/1059057500007
Tempalay／テンパレイ
小原綾斗(Gt.Vo.)、 藤本夏樹(Dr)、 AAAMYYY(Syn. Cho.)からなるバンド”Tempalay”。
3人の才気が絶妙なバランスで融合あるいは攪拌され、唯一無二の音楽像を創り出す。
海外シーンと同時代的ながらもさまざまなジャンルやシーンを自由奔放に飛び越えたそのサウンドは、
2015年9月にリリースした限定デビューEP「Instant Hawaii」は瞬く間に完売。
2020年12月にはワーナーミュージック/unBORDEより、メジャーリリース第一弾となる配信シングル「EDEN」をリリース。結成10周年を迎えた2024年には初の東京・日本武道館でのワンマンライブを開催し、チケットは即完した。
Tempalay “Naked 4 Satan” Tour 2025 https://tempalay.lnk.to/n4s_tour2025
Official Site：https://tempalay.jp/
X：https://x.com/tempalay?s=20
Instagram：https://www.instagram.com/tempalay_from_japan/
Alpha IndustriesとFREAK'S STORE
両者の想いが結実したMA-1
Alpha Industries × FREAK'S STORE
EXCLUSIVE ALPHA MA-1 FLIGHT JACKET
\39,930 tax in
Alpha IndustriesとFREAK'S STOREによって誕生した、ヴィンテージライクなが1着が完成。 ベースとなるのは、1950年代から変わらずAlpha Industriesの代名詞であり、不朽の名作として君臨する名作フライトジャケットのMA-1。
ディテールの詳細はWEBサイトで解説！
詳細を見る :
https://www.daytona-park.com/feature/1008719?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=1024_Tempalay&utm_content=PRESSRELEASE
販売チャネル
FREAK'S STORE
https://www.daytona-park.com/store/
※店舗によって取り扱いアイテムが異なります。詳しくは各店にお問い合わせください。
FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」
https://www.daytona-park.com/feature/1008719
Alpha Industries／アルファ インダストリーズ
1959年に設立されたALPHA社は、米軍へフライトジャケットや上着を供給するメーカーの中では、最大のシェアを誇る企業。現在は、本格的なミリタリーウェアやタウンユース向けのアイテムが販売されており、そのクオリティとファッション性、革新的なクリエイティビティと製作知識において、世界中のファンから支持を集めている。
Instagram：https://www.instagram.com/alpha_industries_japan/
FREAK'S STORE／フリークス ストア
「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。
1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。
FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」 https://www.daytona-park.com/
Instagram ：https://www.instagram.com/freaksstore_official/