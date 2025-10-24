大阪錫器の匠技が光る「大阪城」タンブラー｜名入れ対応の高級錫製ギフト
大阪の伝統工芸を今に伝える〈大阪錫器〉から、格式とモダンが融合した「シルキースタンダード 大阪城」タンブラー。
錫の持つやわらかな光沢と、熟練職人の手仕事が生み出す滑らかな手触り。表面には大阪を象徴する名城・大阪城の意匠が刻まれ、凛とした佇まいの中に日本の美が息づいています。
容量は200mlと手に馴染むサイズで、日本酒・焼酎・ウイスキーのグラスとして最適。錫は熱伝導に優れ、ひんやりとした口当たりが飲み物の風味を引き立てます。
また、錫は雑味を取り除く特性を持つとされ、お酒がよりまろやかに感じられるのも魅力です。
桐箱入りで高級感もあり、名入れ対応が可能なため、還暦祝いや退職祝い、海外へのお土産など特別な贈り物にも最適。
大阪職人の粋と技が宿る逸品を、ぜひ大切な一杯に。
大阪錫器 錫製 シルキースタンダード 大阪城（容量：200ml） 【名入れ可】
https://naire-shop.com/naire-osakasuzuki-034/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
