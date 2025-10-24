【新発売】マイクロ波センサーのソーラーライトが登場。この感度、赤外線センサーよりも良い。
株式会社HAPPYJOINT
ソーラー人感センサーライト「Arc（アーク）」について
商品情報
商品名：ソーラー人感センサーライト Arc（アーク）
販売ページ
会社概要
株式会社 HAPPYJOINT は、2006年に設立しました。ECサイトにて光り物を軸に安全グッズやソーラーライトなどを展開し販売をしております。仕入れ、撮影、制作、検品、出荷、カスタマーサービスまで、お客様に感謝と感動をお届けいたします。
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/kinokokinoko/so0084/
商品番号：so0084
商品価格：8,800円（税込）
サイズ：高さ8cm × 幅22.6cm × 奥行10.5cm
素材：アルミ合金 / ポリカーボネート
発光時間：最大60時間 ※モード3使用時
以下のECサイトよりご購入できます。
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/kinokokinoko/so0084/
会社名：株式会社 HAPPYJOINT
所在地：愛知県名古屋市西区浮野町138番地
代表者：代表取締役 小山洋二
URL：https://happyjoint.co.jp