【新発売】マイクロ波センサーのソーラーライトが登場。この感度、赤外線センサーよりも良い。

株式会社HAPPYJOINT


ソーラー人感センサーライト「Arc（アーク）」について






















商品情報

商品番号：so0084


商品名：ソーラー人感センサーライト Arc（アーク）
商品価格：8,800円（税込）
サイズ：高さ8cm × 幅22.6cm × 奥行10.5cm


素材：アルミ合金 / ポリカーボネート


発光時間：最大60時間　※モード3使用時


楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/kinokokinoko/so0084/


会社概要

株式会社 HAPPYJOINT は、2006年に設立しました。ECサイトにて光り物を軸に安全グッズやソーラーライトなどを展開し販売をしております。仕入れ、撮影、制作、検品、出荷、カスタマーサービスまで、お客様に感謝と感動をお届けいたします。

会社名：株式会社 HAPPYJOINT
所在地：愛知県名古屋市西区浮野町138番地
代表者：代表取締役 小山洋二
URL：https://happyjoint.co.jp