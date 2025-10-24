新潟県魚沼市の飲食店Cafe & Bar LEALEAは地元魚沼市産の大力納豆を使ったコラボメニューを販売しています！

Cafe&Bar LEALEA

Cafe ＆ Bar LEALEAは、地元魚沼市の納豆メーカーである(株)大力納豆様とコラボし、地元の納豆を使ったコラボメニューの提供を行っていますのでお知らせします。

当店Cafe & Bar LEALEAは、これまで魚沼市には無かった「ハワイアン」をコンセプトに、ハワイアンローカルの人気メニュー「モチコチキン」等を提供している他、家族連れを中心に定評のあるクレープのテイクアウト販売も行っています。自宅の一階車庫を改装した店内で、南国のゆったりとした雰囲気を提供しています。

また雪深い魚沼の里で生まれた大力納豆は、冬場には２メートル超の雪が積もる豪雪地帯の雪が山に染みいって何十年、何百年とかかり湧き出た伏流水を用いて製造されており、恵まれた水は他社にはまねのできないうまさの秘訣となっています。

そんな大力納豆を活用し、以下３品のコラボメニューをご準備しました。地産地消が叫ばれる中、当店も地元食材の活用を通じ地域を盛り上げて行ければと考えております。

１.大力納豆クレープ：生地のおいしさも引き立つ。２.大力納豆月見パスタ：納豆と生卵が絡まり絶品！３.大力納豆サラダ：ヘルシー和風

【問い合わせ】

Cafe&Bar LEALEA （カフェアンドバーレアレア）

946-0076 魚沼市井口新田２９４－１

HP：https://cafebarlealea.wixsite.com/my-site-1

TEL：080-1052-7531 担当：小幡

【協力】

魚沼市商工会

946-0011魚沼市小出島1209-11

TEL：025-792-2124 担当：大野