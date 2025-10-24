11/3（月・祝）放送TVh特別番組「ヒロ福地のえべつ散歩～ちょうどイイまち江別～」

江別市

2025年4月より江別市まちづくりアドバイザーを務めるタレント・ヒロ福地さんが、地元・江別の魅力をたっぷりご紹介するテレビ番組「ヒロ福地のえべつ散歩～ちょうどイイまち江別～」が放送されます。

江別ならではの暮らしやすさ、子育て・教育環境、地元グルメなどを、ヒロ福地さんならではの目線で楽しくナビゲートします。ぜひご覧ください！

番組概要

■ヒロ福地のえべつ散歩～ちょうどイイまち江別～

放送日時：2025年11月3日（月・祝）14:50～15:20（30分番組）

放送局 ：TVh（テレビ北海道）※北海道エリア

本番組は、江別市の提供により制作したもので、市民の皆さんが日々感じている「住みよさ」、「暮らしやすさ」を広く発信することを目的としています。

江別市は札幌市に隣接し電車で約20分の距離。都市機能と自然が調和した住みよいまちとして高く評価されています。

番組では、ヒロ福地さんが、そんな江別市内を巡りながら、おでかけスポット、住宅事情、子育て環境、小中一貫教育の取り組みなど幅広い分野を取材。江別での生活の”ちょうどイイ”魅力をリアルに伝えます。

＜お問い合わせ＞

江別市企画政策部広報広聴課（シティプロモート・移住定住促進担当）

TEL 011-381-1064

関連リンク

https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/site/machiado/144457.html