『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』より、「近江彼方」をソロ曲「眠れる森に行きたいな」の衣装にてフィギュア化。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「プラム」より、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 近江彼方 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「B2タペストリー」付きで、現在ご案内中です。

ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 近江彼方 1/7スケール 完成品フィギュア

■ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 近江彼方 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：25,300円(税込)

□発売日：2026年1月予定

□ブランド：プラム

【スケール】1/7

【サイズ】全高約220mm

【素材】PVC

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

≪あみあみ限定特典≫

・B2タペストリー

『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』より、おっとりスヤスヤ、マイペース系スクールアイドル「近江彼方」をソロ曲「眠れる森に行きたいな」の衣装にてフィギュア化しました♪

彼方ちゃんらしさ満点のやわらかウェーブがかかった毛先や、チャームポイントの羊の角のようにクルンと巻いた髪の毛もしっかり再現！

フリルたっぷりのフワフワの衣装はすみれ色のグラデーションが綺麗に施され、彼方ちゃんの魅力を「ぎゅっ」と凝縮した仕上がりになっています。

フィギュアになっても、眠そうでふわふわな彼方ちゃんをお手元でもご堪能下さい！

※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C)2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

【店舗情報】

