【鎌倉プリンスホテル】湘南の海とともに祝う、聖夜の特別なひととき　クリスマスケーキ2025予約開始

鎌倉プリンスホテル（所在地：神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18、支配人：薄井 茜）は、2025年のクリスマスを華やかに演出する「クリスマスケーキ2025」の予約を2025年11月1日(土)より開始いたします。パティシエが丹精込めて作り上げたのは、「あまおう」を贅沢に使用した「ショートケーキ」と、濃厚なチョコレートの味わいを楽しめる「ショコラ ド ノエル」の2種類。苺の鮮やかな赤とホワイトチョコの輝きが、聖夜のテーブルを華やかに彩ります。海に沈む夕日を眺めながら、穏やかな波音とともに味わうホテルメイドのケーキは、特別な人との時間をよりあたたかく包み込みます。ホリデーシーズンを彩るケーキをご家族やご友人と囲みながら、特別なクリスマスのひとときをお届けいたします。

クリスマスケーキ2025概要

聖夜を彩るクリスマスケーキ2種イメージ

✦あまおうのクリスマスショートケーキ

あまおうのクリスマスショートケーキ イメージ

”あまおうを楽しむため”のクリスマスショートケーキ。アーモンドが入ったしっとりしたスポンジとコクのある生クリームが、濃厚な「あまおう」のおいしさを引き立て、贅沢な味わいに。たっぷり飾った「あまおう」のつややかな赤に、ホワイトチョコのリングが美しく映え、華やかさを添えてくれます。

【料 金】\8,000

【サイズ】直径約15cm (5号サイズ)

✦あまおうのクリスマスショートケーキとショコラ ド ノエル

2種類のおいしさをシェアして楽しめるクリスマスケーキ。少人数で過ごすクリスマスにもおすすめです。

あまおうのクリスマスショートケーキとショコラ ド ノエル イメージ

≪あまおうのクリスマスショートケーキ≫

”あまおうを楽しむため”のクリスマスショートケーキ。アーモンドが入ったしっとりしたスポンジとコクのある生クリームで、濃厚な「あまおう」のおいしさを引き立て、贅沢な味わいに仕上げました。

≪ショコラ ド ノエル≫

チョコレートブラウニーやミルクチョコレートのムース、キャラメルのブリュレを濃厚な味わいのチョコレートでコーティングしました。

【料 金】\6,500

【サイズ】各直径約9cm (3号サイズ)

【ご 予 約 期 間 】 2025年11月1日（土）～12月22日（月） ※お渡し日の3日前 5:00P.M.まで

【早 期 割 引 期 間】2025年11月1日（土）～20日（木） ※通常料金より10%引き

【お 渡 し 期 間 】 2025年12月19日（金）～25日（木）

【お 渡 し 場 所 】 ラウンジ あじさい (ホテル棟3F)

【お 渡 し 時 間 】 平日11:30A.M.～4:30P.M. ／ 土休日 11：00A.M.～4:30P.M.

※上記時間以外は、レストラン ル・トリアノン（ホテル棟2F）にてお渡し

【お問合せ・ご予約】 TEL:0467-32-1111 (10:00A.M.～5：00P.M.)

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/kamakura/plan/ajisai/christmascake2025/

※料金には、消費税が含まれております。

※写真はイメージです。

※食物アレルギー対応はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

※販売台数に限りがございます。

※仕入れ状況により食材・メニュー内容が変更になる場合がございます。

※上記内容はリリース時点（10月24日）の情報により変更になる場合がございます。