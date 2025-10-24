ドン・キホーテ＆アピタ限定キュートな2.5cmサイズのおともだちが仲間入り！

ハズブロジャパン合同会社

子ども向け、ファミリー向けの玩具やゲームなどを展開するハズブロジャパン合同会社（社長：山本 直幹）は、大人気の「ファービー」シリーズからドン・キホーテ＆アピタ限定モデル『ファービー ミニ』を10月25日（土）に、発売します。

ファービー ミニとは？

2.5cmのミニフィギュア！ふわふわなヘアが特徴で、傾けたり角度を変えたりすると、目のデザインが変わって見えます。持ち運びしやすい小さなサイズで、お出かけにも、机の上をカラフルにデコレーションするのにもぴったりです。

各パック2個入り 全24種類！

何が出てくるかはお楽しみ！ブラインドパッケージには、フィギュアが2個入っています。ピザやアイスクリームなどの食べ物、ミラーボールなどのパーティをモチーフにしたデザインのファービーはとってもキュート！全種類集めてディスプレイしてみよう！

販売情報

発売日：2025年10月25日（土）

販売場所：全国のドン・キホーテ&アピタ

※店舗により一部取り扱いのない場合もございます。

ドン・キホーテ公式Xにてファービー ミニの情報配信中！

https://x.com/donki_donki/status/1981541473175900611(https://x.com/donki_donki/status/1981541473175900611)

商品概要

■商品名：ファービー ミニ

■価格：825円（税込）

■サイズ：約2.5cm

■対象年齢：5才以上

■セット内容：フィギュア2個入り

■発売日：2025年10月25日（金）

■発売元：ハズブロジャパン合同会社

■ファービーについて

1998年にアメリカで発売され、翌年の1999年に日本へ上陸しました。話しかけたり、なでたり、一緒に遊ぶおしゃべりペットとして話題となり、世界中で一大ムーブメントを起こしました。2024年に、ファービーはシリーズ初のミニサイズのファービーである「ファーブレッツ」と共に再上陸。さらに2025年には「コットンキャンディ」、「オーロラ」、「ホワイト＆ゴールド」の３種類が仲間入りし、再上陸から1年の間にファービー5種類、ファーブレッツ24種類が販売されています。子どもたちにとってのおともだちになれる存在です。

■ハズブロとは

ハズブロ（NASDAQ：HAS）は、米国のロードアイランド州に本社を置く、玩具メーカー及びエンターテインメント企業です。「最高の遊び体験」を創造して提供することをミッションとし、ジェンガ、モノポリー、ファービー、プレイ・ドー、ナーフなど、様々なブランド及びパートナー・ブランドを通じて事業を世界各国で展開しています。

※画像は実際の商品と色や仕様が異なることがあります。

※画像ご掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

(C) 2025 Hasbro. All rights reserved.