『ダンガンロンパ』15周年記念ワインが登場

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、ハイスピード推理アクションゲーム『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』のオリジナル赤ワイン「希望と絶望の赤ワイン ―ダンガンロンパ―」を2025年10月24日（金）12:00より販売開始します。（ https://kurand.jp/products/danganronpa ）

オリジナルアクリルコースター付き赤ワインが登場

「希望と絶望の赤ワイン ―ダンガンロンパ―」は、ハイスピード推理アクションゲーム『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』の誕生15周年の記念に造った赤ワインです。ラベルにはゲーム内に登場するキャラクター「モノクマ」の赤い目をモチーフにしてデザインしました。味わいは、甘酸っぱい香りと軽やかな酸味が楽しめ、飲みやすい口当たりに仕上げています。

「希望と絶望の赤ワイン ―ダンガンロンパ―」をご購入いただいた方には、購入特典としてオリジナルアクリルコースター1個をお届けします。

商品詳細

【希望と絶望の赤ワイン ―ダンガンロンパ―】

◯ジャンル：ワイン

◯容量：750ml

◯アルコール度数：12％

◯原材料：ぶどう（山梨県産）／酸化防止剤（亜硫酸塩）

◯製造元：アルプスワイン（山梨県）

※商品写真やスペックは実際の商品とは異なる場合がございます。

【購入特典：オリジナルアクリルコースター】

モノクマのセリフが入ったオリジナルデザインのアクリルコースターです。コースターの背景が透明なので置く場所によって見え方が変わり、モノクマをさまざまなところに出現させて楽しめます。

概要

◯商品名：希望と絶望の赤ワイン ―ダンガンロンパ―

◯販売開始：2025年10月24日（金）12:00

※販売可能上限数に達し次第、販売を終了させていただく場合がございます。

◯発送開始：2026年1月中旬以降順次発送予定

◯購入特典：オリジナルアクリルコースター

◯販売価格：3,990円（税込）

◯URL：https://kurand.jp/products/danganronpa

『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』とは

『ダンガンロンパ』は、2010年に第1作『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』が発売されて以降、独特の世界観と衝撃的なストーリー展開で多くのファンを魅了してきた推理アクションシリーズです。



学級裁判で真相を暴くゲーム性や、“希望”と“絶望”をテーマにした重厚な物語が話題を呼び、テレビアニメや舞台化など多方面に展開しています。



公式HP：https://www.danganronpa.com/



(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp