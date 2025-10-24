【ウブロ】ポップアップイベント「The Art of Fusion ～異なる素材やアイデアの融合～」を開催！

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT ポップアップイベント「The Art of Fusion ～異なる素材やアイデアの融合～」

ウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、2025年11月12日(水)～11月18日(火)まで、伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージにて、期間限定のポップアップイベント「The Art of Fusion ～異なる素材やアイデアの融合～」を開催します。現代アーティストであり、ウブロのアンバサダーを務めるダニエル・アーシャムとのコラボレーションにより誕生した初の腕時計「MP-17 メカ-10 アーシャム スプラッシュ チタニウム サファイア」(https://www.hublot.com/ja-jp/watches/exceptional-timepieces/mp-17-meca-10-arsham-splash-titanium-sapphire-42-mm)を先行販売いたします。

HUBLOT 「MP-17 メカ-10 アーシャム スプラッシュ チタニウム サファイア」

「MP-17 メカ-10 アーシャム スプラッシュ チタニウム サファイア」は、水のダイナミックな本質と流動的なフォルムや透明性を、ウブロが得意とするサファイアクリスタルで表現し、約10日間のパワーリザーブを誇るウブロの自社開発・製造の最新ムーブメント「メカ-10」を組み合わせた、世界限定99本の特別なタイムピースです。ダニエル・アーシャムとウブロによる現代アートと高級時計製造の融合をご覧ください。

ナチュラルウッドやグレーを基調に、ウブロブティックを再現した空間では、ポップアップイベントでしか見られない特別なウォッチコレクションが一堂に会し、ブランドコンセプト「アート・オブ・フュージョン（異なる素材やアイデアの融合）」を体感していただけます。ウブロのアイコンウォッチ「ビッグ・バン」の誕生20周年を記念した限定モデルをはじめ、国内には1本ずつしかない他国の限定モデルを集めた希少なワールドコレクション、ウブロの技術力を結集させたハイコンプリケーションから定番コレクションまで、豊富なラインナップを取り揃えています。知識豊富なブティックスタッフによるホスピタリティのもと、洗練されたひとときをお過ごしください。

HUBLOT 「ビッグ・バン 20th アニバーサリー コレクション」

さらに今回のイベントでは、ウブロ自社開発・製造の手巻きムーブメント「メカ-10」や自動巻きクロノグラフムーブメント「ウニコ」の分解・組み立てをご覧いただける時計技術者によるデモンストレーション※ を実施いたします。

また、期間中にポップアップブティックで時計をご購入いただいた方には、オリジナルギフトを差し上げます。

開催概要

会期： 2025年11月12日(水)～11月18日(火) 10：00～20：00

※時計技術者によるデモンストレーション 平日12：00～19：00(予定)/土日11：00～19：00(予定)

会場： 伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ

住所： 東京都新宿区新宿3-14-1

電話： 03-3352-1111 大代表

#HUBLOT ＃ウブロ

お問合せ先

LVMH ウォッチ・ジュエリ-ジャパン株式会社 ウブロ

電話番号： 03-5635-7055

URL ： www.hublot.com(https://www.hublot.com)