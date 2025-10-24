梅田スカイビルのクリスマスマーケット『Wonder Christmas Marche』詳細情報公開！
梅田スカイビルでは、2025年11月14日(金)から12月25日(木)の期間中、クリスマスマーケット「Wonder Christmas Marche」を開催します。
Wonder Christmas Marcheとは？
幻想的なイルミネーションに包まれたマーケットには、高さ25mのLEDマッピングツリーを囲むように、クリスマス気分を盛り上げてくれる雑貨や飲食の小屋”ヒュッテ”が立ち並びます。
ホッとあたたまるドリンクやフード、写真映えだけでなく味にもこだわったスイーツ、作家さん手作りの雑貨など、今年はさらにパワーアップしたラインナップで、訪れるすべての方に“ときめき”をお届けします。
おすすめメニューを一部ご紹介
スモークターキー
こだわりのグリューワイン
ロングワッフル
チーズクリームとハチミツのシュトレン
ソーセージ3種盛り合わせ
自家製クラフトビール・ラベンダー＆カモミール
クリスマスプレッツェル
ふわふわXmasパンケーキ
描き下ろしオリジナルマグカップ
昨年大好評をいただいたマグカップが今年も新デザインで登場！
幻想的なサーカスの世界を描いたイラストは、「昼」と「夜」２つの異なる動物たちを描いています。
マグカップは今ここでしか手に入らない限定アイテム。
数量限定のため、お早めにお求めください。
オリジナルマグカップ：各800円
・クリーム(昼のサーカス)
・ネイビー(夜のサーカス)
※期間中であっても無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。
お得なセットチケット
チケットイメージ
オリジナルマグカップやソーセージ、グリューワインがセットになったお得なセットチケットを今年もweb限定で販売。
■基本セット内容
・グリューワイン又はキンダープンシュ
・マイスターブルスト
・マグカップ(クリーム/ネイビー２色セット)
上記セット内容に、空中庭園展望台入場券がついたセットもございます。
セットチケットをご購入のお客様には、B1F 昭和レトロ商店街「滝見小路」でご利用いただける200円券もプレゼント。
更に12/5(金)までにご来場のお客様には、オリジナルポストカードセットをプレゼントいたします。
セットチケットご購入はこちら :
https://www.asoview.com/channel/ticket/J1uJNuIbLa/ticket0000045126/
梅田スカイビルクリスマス2025「Wonder Christmas Marche」概要
Marcheでおなかもこころも満たされるひとときを。
音と光が織りなすショータイムに心を奪われ、幻想のサーカスに迷い込む。
マルシェで見つけたお気に入りのグッズや、誰かを想って選んだ贈り物が、冬の記憶を彩る。
お揃いのマグカップで乾杯しながら、あたたかいフードと会話に笑顔がこぼれる。
梅田スカイビルの「五感で楽しむクリスマス」が、2025年の締めくくりにふさわしい、特別な時間となりますように。