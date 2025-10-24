大人気の24時間リカバリーウェアReDに秋冬モデル登場！ 寒い季節の疲労回復を応援

モックネックニットやオーガニックコットンパジャマなど新素材は肌触りを追求









株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、7月10日からブランドローンチし、月内で10万枚の出荷を果たした24時間リカバリーウェア「ReD（レッド）」より、秋冬新シリーズを全18アイテムの豊富なラインアップで展開いたします。

寒い季節の疲労回復を応援するアイテムとして、通常のインナーだけでなく、ハリ感があり軽い着心地で暖かいダンボールニット生地のモックネックニットやオーガニックコットンパジャマなど、肌触りにこだわった新素材を用いた商品を展開します。24時間リカバリーウェアで、寒い季節の疲労回復と皆さまのVITAL LIFE を応援してまいります。

ReD公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/shop/

※11月5日（水）10 時より公式オンラインショップにて販売開始。その他販売店においては各店舗営業開始時間より販売開始となります。店舗ごとで取扱商品が異なります。







商品詳細（一部商品抜粋）

■インナーウェア

ReD バイタルテック Vネックインナー長袖（一般医療機器）

カラー： ブラック、ホワイト、ベージュ

※3S、SS、3L、4L、5Lはブラック、ホワイトのみ

サイズ：3S、SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L （男性用）

素材 ：ポリエステル70% レーヨン21% ポリウレタン9%

価格：4,950円（税込）

※3L、4L、5Lは5,500円（税込）











ReD バイタルテック Uネックインナー長袖（一般医療機器）

カラー： ブラック、ホワイト、ベージュ

※SS、3L、4Lはブラック、ベージュのみ

サイズ：SS、S、M、L、LL、3L、4L（女性用）

素材 ：ポリエステル70% レーヨン21% ポリウレタン9%

価格：4,950円（税込）

※3L、4Lは5,500円（税込）











ReD バイタルテック タイツ（一般医療機器）

カラー： ブラック

サイズ：3S、SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L （男性用）

素材 ：ポリエステル70% レーヨン21% ポリウレタン9%（本体）

ナイロン50% ポリエステル38% ポリウレタン12%（ウエストゴム）

価格：4,950円（税込）

※3L、4L、5Lは5,500円（税込）











ReD バイタルテック レギンス（一般医療機器）

カラー： ブラック

サイズ：SS、S、M、L、LL、3L、4L（女性用）

素材 ：ポリエステル70% レーヨン21% ポリウレタン9%

価格：4,950円（税込）

※3L、4Lは5,500円（税込）











■インナーウェア（肩コリ・腰コリ改善）

ReD バイタルテック Vネックインナー長袖 肩コリ改善（一般医療機器）

カラー： ブラック、ホワイト、ベージュ

サイズ：S、M、L、LL、3L（男性用）

素材：ポリエステル70% レーヨン21% ポリウレタン9%

価格：6,930円（税込）











ReD バイタルテック Uネックインナー長袖 肩コリ改善（一般医療機器）

カラー： ブラック、ホワイト、ベージュ

サイズ：S、M、L、LL、3L（女性用）

素材：ポリエステル70% レーヨン21% ポリウレタン9%

価格：6,930円（税込）





ReD バイタルテック タイツ 腰コリ改善（一般医療機器）

カラー： ブラック

サイズ： S、M、L、LL、3L（男性用）

素材： ポリエステル70% レーヨン21% ポリウレタン9%

価格：6,930円（税込）











ReD バイタルテック レギンス 腰コリ改善（一般医療機器）

カラー： ブラック

サイズ： S、M、L、LL、3L（女性用）

素材： ポリエステル70% レーヨン21% ポリウレタン9%

価格：6,930円（税込）





■スリープウェア

ReD バイタルテック スリープ オーガニックコットンパジャマ長袖

ロングパンツセット（一般医療機器）

カラー：ネイビー、ライトグレー、ライトピンク

サイズ： S、M、L、LL（男女兼用）

素材： 綿76% ポリエステル21% ポリウレタン3%

価格：35,200円（税込）











■カジュアルウェア

ReD バイタルテック クルーネック長袖（一般医療機器）

カラー：ブラック、ホワイト、ネイビー

サイズ： SS、S、M、L、LL（男女兼用）

素材： ポリエステル100%

価格：7,700円（税込）





ReD バイタルテック ダンボールニット クルーネック長袖 （一般医療機器）

カラー：ブラック、ホワイト、ネイビー、カーキ

サイズ： SS、S、M、L、LL（男女兼用）

素材： ポリエステル48% 綿26% レーヨン20% ポリウレタン6%

価格：9,350円（税込）











ReD バイタルテック ダンボールニット モックネック長袖（一般医療機器）

カラー：ブラック、ホワイト、ネイビー、カーキ

サイズ： SS、S、M、L、LL（男女兼用）

素材： ポリエステル48% 綿26% レーヨン20% ポリウレタン6%

価格：9,350円（税込）





ReD バイタルテック ダンボールニット テーパードパンツ（一般医療機器）

カラー：ブラック、ネイビー

サイズ： SS、S、M、L、LL（男女兼用）

素材： ポリエステル48% 綿26% レーヨン20% ポリウレタン6%

価格：10,450円（税込）











ReDとは

ReDは血行から毎日を元気にする、24時間リカバリーウェアです。8つの天然鉱石を独自配合した「血行促進繊維VITALTECH®」が身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出することで血行を促進。「血行促進」と「疲労回復」という2大効果で、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。