バイオマスフランジカルボン酸（FDCA）市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月17に「バイオマスフランジカルボン酸（FDCA）市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。バイオマスフランジカルボン酸（FDCA）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
バイオマスフランジカルボン酸（FDCA）市場の概要
バイオマスフランジカルボン酸（FDCA）市場に関する当社の調査レポートによると、バイオマスフランジカルボン酸（FDCA）市場規模は 2035 年に約 27.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の バイオマスフランジカルボン酸（FDCA）市場規模は約 8.7億米ドルとなっています。バイオマスフランジカルボン酸（FDCA）に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 11.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、バイオマスフランジカルボン酸（FDCA）市場シェアの拡大は、循環型バイオベース化学物質を推進する政策と公的資金の投入によるものです。例えば、EUの刷新されたバイオエコノミー戦略と循環型バイオベース ヨーロッパ共同事業体は、循環型バイオベース バリューチェーンの拡大を優先しています。もう一つの主要な規制エコシステムであるCBEJUは、PEF/FDCAバリューチェーンをターゲットとしたフラッグシッププロジェクトの運営と資金提供を行っています。
さらに、業界（包装、繊維、フィルム）が政策の整合性を確認した場合、下流のバイヤーと投資家は、オフテイクと製造規模の拡大に積極的に取り組むようになります。このようなトップダウンの政策支援は、規模拡大のための資本コストを低下させ、FDCAがパイロットプラントから数十キロトン規模の商業プラントへと移行するまでの期間を短縮すると期待されています。
バイオマスフランジカルボン酸（FDCA）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/biomass-furan-dicarboxylic-acid-fdca-market/590641726
バイオマスフランジカルボン酸（FDCA）の市場調査では、原料のスケールアップと垂直統合型バイオマス転換により市場シェアが拡大することが明らかになりました。本レポートでは、Origin MaterialsのSEC提出書類を分析し、Origin 1活動の運用開始と、CMF/FDCA前駆体およびバイオPTA/PEF原料供給に関する戦略的契約についてまとめています。さらに、原料プラットフォーム企業が中間体を生産することで原料コストの変動性を低減し、プラスの影響がもたらされると予測しています。原料の確実性は、複数工場のスケールアップやブランドオーナーがバイオベースの代替原料を大規模に導入するための前提条件でもあります。
しかし、原料サプライチェーンの課題が今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。リグノセルロース系バイオマスは豊富であるにもかかわらず、季節や地域による変動により、組成、水分量、供給量が変動する傾向があります。この均一性の欠如は、FDCA製造工程の生産性と一貫性に影響を与え、生産の変動と処理コストの増加につながります。安定した高品質のバイオマス供給は、持続可能なFDCA製造の規模拡大における課題の一つであります。
