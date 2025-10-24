こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
２０２６年京王グループカレンダーを１１月１日（土）から発売します！
～わたしの見つけた沿線風景～
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）では、「２０２６年京王グループカレンダー」を１１月１日（土）から発売します。
今回は、京王線・井の頭線沿線風景フォトコンテスト「わたしの見つけた沿線風景」をテーマに写真を一般公募しました。２，４３２点もの応募の中から、グランプリ作品「盛夏」（８月掲載）、準グランプリ作品「黄金色の甲州街道」（１１月掲載）をはじめ、カレンダー賞１０作品を含む厳選された１２作品を掲載しています。
２０２６年京王グループカレンダーは、１部税込み９９０円（税別９００円）にて、京王線・井の頭線主要駅での啓文堂書店の一部店舗と紀伊國屋書店府中店・京王アートマンの一部店舗および、セブン-イレブン京王聖蹟桜ヶ丘駅店・京王調布駅店で発売します。
【本件のポイント】
➀２０２６年京王グループカレンダーを、１１月１日（土）から啓文堂書店の一部店舗と紀伊國屋書店府中店、京王アートマンの一部店舗および、セブン-イレブン京王聖蹟桜ヶ丘駅店・京王調布駅店で１部税込み９９０円（税抜き９００円）で発売
➁「わたしの見つけた沿線風景」をテーマに開催した、京王線・井の頭線沿線風景フォトコンテストの入賞作品の一部から掲載
２０２６年 京王グループカレンダーの発売について
１．名称
２０２６年 京王グループカレンダー ～わたしの見つけた沿線風景～
２．発売開始日
１１月１日（土）
３. 発売額
１部 税込み９９０円（税別９００円）
４. サイズ
Ａ２版
５. 発売店舗
別表参照
①京王アートマンの一部の店舗
②啓文堂書店の一部店舗と紀伊國屋書店府中店
③セブン-イレブン京王聖蹟桜ヶ丘駅店・京王調布駅店
６. 通信販売
京王アートマン ネットストア https://www.keio-atman.shop/
７. 内容
２０２６年京王グループカレンダーでは、「わたしの見つけた沿線風景」をテーマに開催した、京王線・井の頭線沿線風景フォトコンテストの入賞作品の中から、グランプリ賞１作品、準グランプリ賞１作品、カレンダー賞１０作品、計１２作品の写真を掲載しています。
８.お問い合わせ
京王お客さまセンター TEL.０３－３３２５－６６４４
【参考】「京王線・井の頭線沿線風景２０２５－２０２６フォトコンテスト」について
「写真でのこそう！京王沿線の四季」をテーマに京王沿線の名所、旧跡、街並みなど、四季折々の魅力あふれる写真を２０２６年６月１５日（月）まで募集しています。部門賞には、グランプリ、準グランプリのほか、鉄道写真賞や小学校から大学までの年齢別賞、ＫＥＩＯ賞などを設け、幅広い年齢層の方々がご応募いただけるフォトコンテストとし当社ホームページで応募フォームを公開しています。なお、一部の入賞作品は、「２０２７年京王グループカレンダー」に採用します。
https://www.keio.co.jp/area/event/photo-contest/
【別表】発売店舗一覧
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者のお問い合わせ先】 京王電鉄 広報部
TEL.０４２－３３７－３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）では、「２０２６年京王グループカレンダー」を１１月１日（土）から発売します。
今回は、京王線・井の頭線沿線風景フォトコンテスト「わたしの見つけた沿線風景」をテーマに写真を一般公募しました。２，４３２点もの応募の中から、グランプリ作品「盛夏」（８月掲載）、準グランプリ作品「黄金色の甲州街道」（１１月掲載）をはじめ、カレンダー賞１０作品を含む厳選された１２作品を掲載しています。
２０２６年京王グループカレンダーは、１部税込み９９０円（税別９００円）にて、京王線・井の頭線主要駅での啓文堂書店の一部店舗と紀伊國屋書店府中店・京王アートマンの一部店舗および、セブン-イレブン京王聖蹟桜ヶ丘駅店・京王調布駅店で発売します。
【本件のポイント】
➀２０２６年京王グループカレンダーを、１１月１日（土）から啓文堂書店の一部店舗と紀伊國屋書店府中店、京王アートマンの一部店舗および、セブン-イレブン京王聖蹟桜ヶ丘駅店・京王調布駅店で１部税込み９９０円（税抜き９００円）で発売
➁「わたしの見つけた沿線風景」をテーマに開催した、京王線・井の頭線沿線風景フォトコンテストの入賞作品の一部から掲載
２０２６年 京王グループカレンダーの発売について
１．名称
２０２６年 京王グループカレンダー ～わたしの見つけた沿線風景～
２．発売開始日
１１月１日（土）
３. 発売額
１部 税込み９９０円（税別９００円）
４. サイズ
Ａ２版
５. 発売店舗
別表参照
①京王アートマンの一部の店舗
②啓文堂書店の一部店舗と紀伊國屋書店府中店
③セブン-イレブン京王聖蹟桜ヶ丘駅店・京王調布駅店
６. 通信販売
京王アートマン ネットストア https://www.keio-atman.shop/
７. 内容
２０２６年京王グループカレンダーでは、「わたしの見つけた沿線風景」をテーマに開催した、京王線・井の頭線沿線風景フォトコンテストの入賞作品の中から、グランプリ賞１作品、準グランプリ賞１作品、カレンダー賞１０作品、計１２作品の写真を掲載しています。
８.お問い合わせ
京王お客さまセンター TEL.０３－３３２５－６６４４
【参考】「京王線・井の頭線沿線風景２０２５－２０２６フォトコンテスト」について
「写真でのこそう！京王沿線の四季」をテーマに京王沿線の名所、旧跡、街並みなど、四季折々の魅力あふれる写真を２０２６年６月１５日（月）まで募集しています。部門賞には、グランプリ、準グランプリのほか、鉄道写真賞や小学校から大学までの年齢別賞、ＫＥＩＯ賞などを設け、幅広い年齢層の方々がご応募いただけるフォトコンテストとし当社ホームページで応募フォームを公開しています。なお、一部の入賞作品は、「２０２７年京王グループカレンダー」に採用します。
〈京王線・井の頭線沿線２０２５－２０２６フォトコンテスト公式サイト〉
https://www.keio.co.jp/area/event/photo-contest/
【別表】発売店舗一覧
啓文堂書店は順次屋号を紀伊國屋書店へ変更予定です。上記店舗リストは「リリース日現在」の情報です。
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者のお問い合わせ先】 京王電鉄 広報部
TEL.０４２－３３７－３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp