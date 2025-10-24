【2025年10月24日(金)イオンモール水戸内原店の愛眼がリニューアルOPEN】「メガネの愛眼 イオンモール水戸内原店」

愛眼株式会社

メガネ・補聴器を販売する「メガネの愛眼」「Aigan」 ( https://www.aigan.co.jp/ )を運営する愛眼株式会社(本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：佐々 昌俊)は、茨城県水戸市の商業施設「イオンモール水戸内原店」の3Fに「メガネの愛眼 イオンモール水戸内原店」を2025年10月24日(金)にリニューアルしましたことをお知らせいたします。

■店舗の特長

「メガネの愛眼 イオンモール水戸内原店」は「地域のお客様に便利なお店」をコンセプトにした店舗です。お客様のご意見やご要望を反映した愛眼プライベートブランドをはじめ、より長く快適にご使用いただける機能メガネや人気のラグジュアリーブランド、キッズメガネ、サングラス、補聴器まで幅広く品揃えし、ゆっくりとメガネ選びや補聴器選びを楽しめる店舗です。「見える」「聞こえる」に関するご相談には、スタッフが親切かつ丁寧に対応いたしますので、お気軽にお立ち寄りください。店内メガネは全品レンズ付き価格で、近視・遠視・乱視・老視の単焦点レンズの他、遠くも近くもはっきり見える遠近両用レンズにも対応しております。

「メガネの愛眼 イオンモール水戸内原店」で、ライフスタイルに合わせたメガネ作りをお楽しみください。

■商品

店舗の最新情報はこちら :https://www.aigan.co.jp/feature/am-mitouchihara

愛眼プライベートブランドやブランド品を多数取り揃えております。

気分、ちょこっとUP！

“やわらかるい”素材で「ズレる・耳の痛み・鼻に跡が残る」などのメガネ3大あるあるを軽減する「POCOP(ポコプ)」は、累計販売本数100万本を達成したメガネの愛眼の人気シリーズです。

愛眼「kohoro」×Samansa Mos2 初コラボ！

自然体で、自分らしくいられるメガネの愛眼プライベートブランド「kohoro（コホロ）」と、人気ファッションブランド「Samansa Mos2（サマンサ モスモス）」が初のコラボレーション！

ふんわりと穏やかなサマンサ モスモスの優しい世界観を、細部にまでこだわった素材と色使いで表現。かけるだけで心がほっと安らぐような、心地よいコラボレーションメガネが誕生しました。

私はいつでも，変われる

Re:Witch（リウィッチ）誕生。小さな一歩に、そっと寄り添うアイウェアブランド。

新しい街への引っ越しや憧れの仕事への挑戦、大切な人との出会い、または今の自分を少し変えてみたくなったときに。Re:Witchは、メガネのレンズ越しに映る世界が少し違って見えるように、新しい自分をスタートさせるための「きっかけ」を届けます。

スポーツも、ビジネスも、これ1本。

愛眼の「ちょこスポ」は、通勤から本格スポーツまで対応する機能性と、ビジネスシーンにも合うシャープなデザインが特長です。健康的な毎日をサポートします。

LIFE is ART

Ammirare(アンミラーレ)は他にはない独創的なデザインが美しいレディース向けのメガネです。装用者が自身の持つ世界観、または好む世界観を表現するアイテムとして長きに渡って装用してもらいたい。という想いを込めて開発しました。思わず誰かに語りたくなる24種の擬人化した果実カラーネームをラインナップ。（あんずの奮闘、イチゴの誘惑、愉快なみかん、臆病なココナッツ etc...)

テンプル(つる)の内側には果実カラー名をシルク印字し、他にはないアタッチメントを形成しています。

都会的なClassic Design～クラシックデザイン～

日本のものづくりが生みだす究極の軽さとかけ心地が特長の「reton(リトン)」。リラックススタイルでも、オンスタイルでも使いやすいデザインと機能性を両立しました。

愛眼補聴器レンタルで、あなたにぴったりの聞こえを体験しませんか？

愛眼では、お客様に心からご納得いただいて補聴器をご購入いただきたいという想いから、大好評の「補聴器お試しレンタル」を実施しています。1,000器種以上の新品補聴器の中から、最適な一台をお選びいただけます。ご自宅でじっくり聞こえを体験できるだけでなく、店頭では音質の調整や操作方法のレクチャーなど、専門スタッフが何度でも無料でサポートいたします。

「長く使うものだからこそ、じっくり試して選びたい」「日常生活で本当に役立つか試したい」という方にぴったりのサービスです。ぜひこの機会に、愛眼の補聴器レンタルで、より快適で、より豊かな毎日を手に入れてください。

■５つの無料サービス

ご愛用のメガネのメンテナンスもメガネの愛眼にお任せください。視力測定・クリーニング・フィッティング・ネジ入れ・調整の「5つの無料サービス」を行っております。

■取り扱いブランド

■メガネ

BJクラシック、コーチ、グッチ、トムフォード、ポリス、レイバンなど

＜愛眼プライベートブランド＞

壊れにくいメガネ「スマートフィット」、変形に強いバネのメガネ「スプリングラス」、お手軽しなやかメガネ「フワッティ」、キッズメガネなど

■サングラス

レイバン、グッチ、トムフォード、ポリス、フルラなど

＜愛眼プライベートブランド＞

目もとの美肌対策サングラス「UV420NIRカットグラス」、釣り専用偏光サングラス「ストームライダー」、ヘッドライトの眩しさ軽減サングラス「ウィズドライブ」など

■補聴器

シグニア、フォナック、パナソニック、オーティコン、ニコン

■店舗情報

店舗名 ：メガネの愛眼 イオンモール水戸内原店

オープン日：2025年10月24日(金)

所在地 ：〒319-0317 茨城県水戸市内原2丁目1番地イオンモール水戸内原3F

電話番号 ：029-259-1312

営業時間 ：10：00～21：00

■会社情報

商号 ：愛眼株式会社

本社所在地：〒543-0052 大阪市天王寺区大道4丁目9番12号

代表者 ：代表取締役社長 佐々 昌俊

資本金 ：5,478百万円

設立 ：1961年1月11日

事業内容 ：当社グループは、眼鏡・補聴器・サングラスその他関連商品を取り扱う

眼鏡専門店チェーンを展開しております。

メガネの愛眼ホームページはこちら(https://www.aigan.co.jp/?pr)

メガネの愛眼オンラインショップページはこちら(https://online-shop.aigan.co.jp/?pr)