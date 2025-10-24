¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ÈÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¸òÎ®¤ò¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø¤Ç¼Â»Ü¡£¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ÈÂçºå¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ò¾·¤¡¢¥Þ¥ìー¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø ¹ñºÝ³ØÉô Â¿Ê¸²½¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¤Ï10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÅòÞÉ ¾Ï»Ò¶µ¼ø¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ìー¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ìⅡ¡×¤Î¼ø¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¶µ°é¾Ê¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¥¯¥Á¥óËÌ²Ê³Ø³Ø¹»¡ÊÎ¬¾Î¡§SAKURA¹»¡Ë¤ÎÀ¸ÅÌ5Ì¾¤ª¤è¤ÓÂçºåÉÜÎ©¿åÅÔ¹ñºÝÃæ³Ø¹»¡ÊÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¡Ë¤ÎÀ¸ÅÌ5Ì¾¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ËÜ³Ø¤Ç¥Þ¥ìー¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸10Ì¾¤È¤Î¸òÎ®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SAKURA¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¶µ°é¾Ê¤«¤é¤ÎÇÉ¸¯¤Ë¤è¤ê10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é1½µ´ÖÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¡¢ÂçºåÉÜÎ©¿åÅÔ¹ñºÝÃæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¸òÎ®¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÆüÁ°Æü¤È¤Ê¤ë10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÎ©¿åÅÔ¹ñºÝÃæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ØÀ¾¤Ç¥Þ¥ìー¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¤ò³Ø¤Ù¤ëÍ£°ì¤Î½÷»ÒÂç³Ø¤Ç¤¢¤ë¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤È¸òÎ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢Âçºå¥¬¥¹¹ñºÝ¸òÎ®ºâÃÄ¤¬¸å±ç¤ò¹Ô¤¦"Cultural Exchange Program in Kansai, Japan"¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢³ØÆâ¤ÎBook¥«¥Õ¥§¡ÖSoleil¡×¤ä¿Þ½ñ´Û¤Ê¤É¡¢ËÜ³Ø¤Î³Æ»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤·¡¢³ØÀ¸¤È¥²¥¹¥È¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¤ä¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¸ì¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Î³Ø¹»À¸³è¤äÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ê10·î31Æü¡Ë
¢£11:00～¡¡¼ø¶ÈÆâ¤Ç¤Î¸òÎ®¡ÊBook¥«¥Õ¥§¡ÖSoleil¡×¡Ë
¡¡SAKURA¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¥Þ¥ìー¸ì¤òÃæ¿´¤Ë°ìÉôÆüËÜ¸ì¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÂçºåÉÜÎ©¿åÅÔ¹ñºÝÃæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÏÆüËÜ¸ì¤òÃæ¿´¤Ë°ìÉô¥Þ¥ìー¸ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ÏÆüËÜ¸ì¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´°÷¤¬1¿Í1Ê¬¤º¤Ä½çÈÖ¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¸À¸ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁê¼ê¤Î¸À¸ì¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¢£12:00～¡¡Ãë¿©¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¸òÎ®¡¦¤æ¤«¤¿ÃåÉÕ¤±ÂÎ¸³¡ÊBook¥«¥Õ¥§¡ÖSoleil¡×¡Ë
¡¡5¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÃë¿©¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤·¤Þ¤¹¡£SAKURA¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¤æ¤«¤¿¤ÎÃåÉÕ¤±¤âÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
¢£12:45～¡¡¿Þ½ñ´Û¸«³Ø
¡¡¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø¤Î¿Þ½ñ´Û¤Î¸«³Ø¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·úÃÛ²È¡¦Â¼ÌîÆ£¸ã¤¬Àß·×¤·¤¿¿Þ½ñ´Û¤ÏÂ¢½ñºý¿ô52Ëüºý¡¢³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¤Ê¤É¤â½êÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¦¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»
¡¡¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø Æþ»î¡¦¹ÊóÉô Æþ»î¡¦¹Êó²Ý¡Ê¹ÊóÉôÌç¡Ë
¡¡TEL¡§ 078-413-3130¡ÊÊ¿Æü9»þ～17»þ¡Ë
¡¡E-mail¡§ koho@konan-wu.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/