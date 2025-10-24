DMM GAMES『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』最大1,500個の藝晶石がもらえる！「2周年カウントダウンキャンペーン」＆新登場のメモリーが獲得できるイベント開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、「クリエイティブチーム くまさん」第4弾作品となる『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』（以下、『ガールズクリエイション』）にて、新たなキャンペーンとゲーム内イベントの開催およびピックアップガチャの開催をお知らせいたします。

■「2ndアニバーサリーカウントダウンキャンペーン」開催！

開催期間：2025年10月24日(金) 13:00～

サービス開始から2周年を記念したカウントダウンキャンペーンを開催いたしました。

最大1,500藝晶石や美術大全の欠頁が獲得できるログインボーナスや、通常時よりも高い倍率でドロップアイテムが獲得できるキャンペーン等を実施しております。

■イベント『【Athenes Defense Force】絶望は信仰に、希望は光に』開催！

開催期間：2025年10月24日(金) 13:00～2025年10月31日(金) 12:59

イベント「【Athenes Defense Force】絶望は信仰に、希望は光に」を開催いたしました。

レイドイベント『Athenes Defense Force』では、アテネスの各地区に出現したボスエネミーを討伐し、各地区から脅威を取り除きます。

各地区の脅威を全て取り除くと、各地区に出現したエネミーよりも強力な力を持っている真のボスがアテネスの近郊に現れます。しっかりと準備を整え、作戦を練ってイベントに挑みましょう。

＜イベントの目玉報酬「メモリー」＞

イベントの目玉報酬として、メモリー「希望のための絶望」を獲得することができます。

メモリーは強化段階があり、同じメモリーを獲得することで強化段階をアップできます。

報酬交換で同メモリー4つすべてを獲得し、強化段階MAXまで強化しましょう！

＜イベントあらすじ＞

破壊された街の復興に勤しむ美術館の面々。

精力的に被災者を支援するライフの姿に、

クレプスキュルは不安を感じて……？

■「絶望は信仰に、希望は光にピックアップガチャ」

開催期間：2025年10月24日(金) 13:00～2025年11月2日(日) 12:59

イベント「【Athenes Defense Force】絶望は信仰に、希望は光に」にて獲得点アップの効果がある、

新登場イマージュのピックアップガチャを期間限定で開催いたします。

また、ステップ5にて★5イマージュ「ライフ」を確実にゲットできる5ステップアップガチャも同時開催いたします。

＜★5イマージュ「ライフ」＞

※内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

▼「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。