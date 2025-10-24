Xinhua Silk Road: Ãæ¹ñ¼òÂ¤¥áー¥«ーWuliangye¡¢2025 EFQM Global Award¤ò¼õ¾Þ
ËÌµþ¡¢2025Ç¯10·î24Æü /PRNewswire/ -- Ãæ¹ñ¼òÂ¤¥áー¥«ー¤ÎWuliangye Yibin Co., Ltd.¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢2025 EFQM Global Award¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡ÖÄ´ÏÂ¤ÈÈþ¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¯¹âÉÊ¼ÁÄÉµá¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹â°Ì¤Î¡Ö7¤Ä¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Wuliangye¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿EFQM Global Award¤Ï¡¢À¤³¦»°ÂçÉÊ¼Á¾Þ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÉÊ¼Á¿å½à¤ò¼¨¤¹¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1980Ç¯Âå¤«¤é¡¢¤³¤ÎÃæ¹ñ¼òÂ¤¥áー¥«ー¤ÏÁí¹çÅª¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÆ³Æþ¤·¡¢¸å¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ÈEFQM¥â¥Ç¥ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î³µÇ°¤ò´ë¶ÈÀïÎ¬¤È±¿±Ä¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
EFQM¤ÎÉ¾²ÁÊó¹ð½ñ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Wuliangye ¤Ï¡ÖÄ´ÏÂ¤ÈÈþ¡×¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤Î¾úÀ®¡¢ÅÁÅý¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¼Â¸½¡¢ESG»Ö¸þ¤ò¶¯¤á¤¿Âçµ¬ÌÏÈ¯Å¸¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤ÏWuliangye¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÊ¼Á¡¢À¸ÂÖ¡¢Ê¸²½¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÆ±¼Ò¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ÎÆ»¶Ú¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÊ¼ÁÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Wuliangye¤Ï¡Ö°ìÎ³¤Î¼ï¡×¤«¤é¡Ö°ìÅ©¤Î¼ò¡×¤Þ¤Ç»º¶È¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤òÅý³ç¤¹¤ëÅý¹çÉÊ¼Á´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¡¦ºÇÅ¬²½¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¸ÞÅÙ¤ÎºÇ¹âÉÊ¼Á´ÉÍý¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÂÖÊÝ¸î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¼òÂ¤¥áー¥«ー¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÄó¾§¤·¡¢Ãæ¹ñ¼òÂ¤¶È³¦½é¤Î¹â¿å½à¥°¥êー¥ó¹©¾ì¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸²½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Wuliangye¤Ï¡ÖÄ´ÏÂ¤ÈÈþ¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤¿´ë¶ÈÊ¸²½¤ò°é¤ß¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈ¯Å¸Å¯³Ø¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ËÃíÆþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
EFQM¤ÎCEO¤ÎRussell Longmuir»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦200¼Ò°Ê¾å¤¬EFQM Global Award¤òÁè¤¦Ãæ¡¢14¼Ò¤¬±ÉÍÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Wuliangye¤ÏEFQM¥â¥Ç¥ë¤ÈRADAR¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¤³¤ÎÀ®²Ì¤òÃ£À®¤·¤¿Í£°ì¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇºÇ¶á³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯ÅÙEFQM»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹²ñµÄ¡Ê2025 EFQM Sustainable Performance Conference¡Ë¡×¤È¡Ö2025 Global Award¼ø¾Þ¼°¡×¤Ç¤Ï¡¢Wuliangye¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¤Î¿ä¿Ê¤ò¥êー¥É¤·¤Ê¤¬¤é»ö¶È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¸ùÀÓ¤â¾Î¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÇò¼ò¶È³¦¤ÎÀè¶îÅª´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Wuliangye¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÂî±ÛÀ¤Î´ð½à¤ò³èÍÑ¤·¡¢·Ð±Ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È»º¶È¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¼òÎà»º¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶Ê¸¥ê¥ó¥¯¡§https://en.imsilkroad.com/p/347999.html
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com