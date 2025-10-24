【iFace】予約即完したポチタのAirPodsケースが10月28日ついに店頭発売開始！

Hamee株式会社

モバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)はTVアニメ『チェンソーマン』ポチタデザインのAirPodsPro専用ケースにつきまして、2025年10月28日(火)よりiFace原宿店にて店頭販売を開始いたします。

TVアニメ『チェンソーマン』ポチタデザインのAirPods Pro専用ケースは、2025年10月1日(水)の予約開始時に用意数が即完売し、追加生産となる大反響をいただきました。

この度、2025年10月28日(火)よりiFace原宿店にて店頭販売開始いたします。涙を流してデンジの帰りを待つ愛らしいポチタの魅力を活かしたデザインは、日常使いにもコレクションにも最適なアイテムです。

なお、当日は混雑が予想されるため、整理券を配布いたします。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【iFace原宿店頭販売について】

・店頭発売日：2025年10月28日(火)

・販売店舗：iFace原宿店

・対象商品：[AirPodsPro(第2/1世代)専用] TVアニメ『チェンソーマン』iFaceフィギュアタイプケース(ポチタ)

・入荷個数：130個

・事前整列開始時間：AM9時30分より整列可能

・整理券配布：AM10時30分より配布開始

整理券は先着配布、1枚につき商品1点購入可。お一人様最大3枚まで。

整理券記載の受け取り時間に再来店してください。

近隣への配慮のため、9時30分以前のご来店・整列はお控えください。

在庫がなくなり次第販売終了となり、次回入荷は未定でございます。

また、10月30日(木)からはLHP W（エルエイチピー ダブリュー）にてiFace TVアニメ『チェンソーマン』アイテムのPOPUPを開催し、同商品も販売開始いたします。

【POPUP情報】

・対象商品：iFace TVアニメ『チェンソーマン』アイテム一式

・販売店舗：LHP W（エルエイチピー ダブリュー）

・開催期間：2025年10月30日(木) 11時 ～ 2025年11月2日(日) 20時

・住所 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目３１－１６ ALLEY原宿 1F

・営業時間：11時00分～20時00分

https://www.instagram.com/lhpw_official/

※ポチタAir Podsケースの販売も同時に開始します。入庫数量100個

【全国の雑貨店、家電量販店などの小売店での販売について】

10月下旬頃に順次開始いたします。

取扱店舗に関しては、iFace公式オンラインストアをご確認ください。

https://jp.iface.com/news/newitem-10202#tenpo

【iFace公式オンライン 予約状況】

2025年10月1日(水)のオンライン予約受付に際し、多くの反響を賜り、心より御礼申し上げます。

アクセス集中によりiFace公式サイトが一定時間サーバーダウンし、お客様にご不便・ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

現状のオンライン予約状況につきましては、iFace公式オンラインストアで予約受付中でございます。

引き続きiFaceをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について

「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。

耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。

世界累計販売個数は3,800万個。

公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。

■iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/

■iFace公式実店舗 iFace原宿店

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03

https://hamee-stage.cbpaas.com/hamee.iface/front/pages/ifaceharajuku

■iFace 日本公式SNSアカウント

X（@iface_jp） ：https://twitter.com/iface_jp

Instagram（@iface_jp） ：https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook（@iface.jp） ：https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@（@iface_jp） ：https://page.line.me/iface_jp

YouTube（iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp

■オンライン販売店舗

iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com

Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp