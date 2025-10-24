ひろゆき氏、サムライパートナーズとエージェント契約を締結！

株式会社サムライパートナーズ

株式会社サムライパートナーズ（本社：東京都千代田区／代表取締役CEO 入江巨之）は、実業家であり人気配信者のひろゆき（西村博之）氏と、正式にエージェント契約を締結したことをお知らせいたします。

西村博之氏

■「進行を無視するひろゆき」を起用する企業をサポート

弊社がプロデュースし、9月27日に配信された「ひろゆきと語る夜 #変われ自民党 日本の未来を語れ！自民党総裁選」では、予定調和を軽々と飛び越え、進行表を完全に無視するスタイルで話題を集めたひろゆき氏。

（参考動画：「進行を無視するひろゆき」https://www.youtube.com/watch?v=1fUemCFmW4Y）

2025年9月27日（土）19時OA

そんな“想定外をエンタメに変える男”ひろゆき氏の今後の活動を、サムライパートナーズが全面的にサポートしてまいります。

出演依頼やタイアップ企画など、広告・PRに関するすべてのご相談を当社が責任をもって対応いたします。

企業・メディアの皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。

■ひろゆき氏コメント

案件を積極的に受けているわけでもないんですが、僕を起用したいという物好きな企業がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。

サムライパートナーズの人たちが、多分上手い具合に調整してくれると思います。

YouTube：https://www.youtube.com/c/hiroyukix■ひろゆき氏 プロフィール

東京都出身、現在フランス・パリ在住。インターネット掲示板「２ちゃんねる」の開設者。その後、英語圏最大の匿名掲示板「４chan」の管理人に就任。社会問題やニュースへの鋭い視点と、“どんな相手にも一歩も引かないトークスタイル”で注目を集める。近年はYouTube配信を中心に、国内外で精力的に活動中。

■株式会社サムライパートナーズについて

エンタメと社会性を融合した新しい番組づくりを得意とする広告代理店。YouTuberなどトップクリエイターを起用したインフルエンサープロモーションやD2C事業を展開し、起業家リアリティーショー「Nontitle」、自民党総裁選生配信「ひろゆきと語る夜」など話題性の高い番組を数多く手掛けている。



代表取締役CEO：入江巨之

所在地：東京都千代田区

公式サイト：https://samurai-partners.jp

E-mail：asatv@getgame.jp（仕事のご依頼）

info@samurai-partners.jp（広報担当）





■本件に関するお問い合わせ

株式会社サムライパートナーズ（広報担当）

E-mail：info@samurai-partners.jp