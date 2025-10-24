クリエイターとエンタメ企業の交流イベント『The CREATORS』にドリンクスポンサーとして『株式会社ブートストラップ』が協賛決定。軽飲食を楽しめるカフェコーナーと連動した施策を実施
◤ドリンクスポンサー『株式会社ブートストラップ』協賛決定のお知らせ◢
この度、株式会社トライデントワークスが主催するクリエイターとエンタメ企業のための大規模交流リアルイベント『The CREATORS』のドリンクスポンサーとして『株式会社ブートストラップ』が協賛決定したことをお知らせいたします。
イベント会場内で軽飲食を楽しめるコーナーである『クリエイターズカフェ』において、
1日あたり100杯分のソフトドリンクを、株式会社ブートストラップからご参加の皆さまへご提供します。
当日イベント会場内に設置されるインフォメーションセンターにて抽選を行い、当たりが出ればソフトドリンク引き換え券をプレゼント。引き換えたドリンクは上記サンプル画像のように、オリジナルスリーブを巻いてご提供いたします。
引き換え券は1日あたり100名様分ご用意しており、先着順にて無くなり次第終了となります。
イベントへお越しの際はぜひ抽選にご参加ください。
イベント公式サイトはこちらから :
https://creators.twxd.jp/
◤『株式会社ブートストラップ』について◢
株式会社ブートストラップはクリエイタープラットフォームに特化した専門家集団です。
Webサービスやスマートフォンアプリを使った事業づくりを求める企業を支援しており、特にマンガ・小説・アニメなどの創作物を扱うクリエイタープラットフォームづくりを専門とし幅広く活動しています。
国内最大級のエンターテイメント企業を裏から支えており、作品投稿サービス・電子書籍EC・小説アプリ・イベントツールなど、事業デザインからソフトウェア開発、サービス運営に至るまで、サービスづくりに必要なあらゆる活動をカバーします。
【クリエイターの皆様へ】
私たちブートストラップは、創作を支えるプラットフォームづくりを通じて、クリエイターの皆さまの活動を応援しています。
会場では、少し肩の力を抜いてドリンクをお楽しみください。
今日の出会いとインスピレーションが、次の創作につながりますように。
『ブートストラップ』公式サイト :
https://bt-strap.com/
◤『The CREATORS』について◢
『The CREATORS』は、”クリエイターと企業が繋がれる場”をコンセプトにエンタメ業界の定番イベントを目指して進化し続ける、業界最大級の交流イベントです。
本イベントは10年前のホームパーティーを起源とした小規模な業界交流会の一つでしたが、
毎年春・秋の開催を経て、前回の開催ではのべ2,500名以上のクリエイター、エンターテインメント関係者さまのご参加をいただき、業界最大級のクリエイター交流イベントへと成長いたしました。
これまでの交流ラウンジ、ギルド掲示板、各種企業ブースといった多彩なプログラムに加え、
今回新たに設置されるシアター型休憩スペース「癒しの休憩処（仮）」では、
有志の映像クリエイターの作品を見ながらゆっくりと足を休めることができます。
下記公式サイトではイベントのタイムスケジュール、コンテンツのご紹介などを行っております。
詳細については今後も更新予定ですので、主催者の公式Xと併せてご確認ください。
たくさんのクリエイター、エンターテインメント関係者の皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。
主催Xアカウントはこちらから :
https://x.com/miyuki_tan
◤25年11月度『The CREATORS』参加登録受付中◢
Illustration by tsucaco
『The CREATORS』は11/28（金）～29（土）の2日間にて開催となりますので、
参加をご希望の方は下記「ご参加お申し込みはこちらから」を押下いただき、必要事項をフォームにご記入のうえお申し込みください。
少々お時間を頂きますが、後日お申し込みいただきました方へご案内メールを配信いたします。
ご参加お申し込みはこちらから :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIX7XXixpwiPSACMsdkNTtbfOGFGVl8vPXgtWTxomfXoF1hQ/viewform?usp=dialog
◤『The CREATORS』開催概要◢[表: https://prtimes.jp/data/corp/135959/table/41_1_4beea3bc906155aeb05f08250bf54dbb.jpg?v=202510240357 ]
◤ 参加申し込み・チケット情報 ◢
参加をご希望の方は公式サイト上部の『参加登録』よりお申し込みをお願いいたします。
日中参加 … 2,200円（税込）／各日
懇親会参加 … 8,500円（税込）／各日
※決済方法は当日現金決済、 事前決済を予定しております。
（いずれの決済方法をお選びいただいた場合も、インボイス対応領収書を電子形式にてお渡しいたします。当日決済の場合は開催後に発行、事前決済の場合は決済後ご自身にて発行可能となります）
◤ スポンサー募集のお知らせ ◢
『The CREATORS』ではイベントにご協力いただける企業様・団体様を募集しております！
日々成長し続けるエンタメ業界の更なる発展を願って、ご一緒にイベントを創りませんか？
詳しくは下記をご確認の上、お気兼ねなくお問い合わせください。
スポンサーお問い合わせはこちらから :
https://creators.twxd.jp/sponsorships