【ダルトン】ホリデームードを愉しむ、とっておきのアクセント
Accents of Holidays
家のあらゆる場所にホリデームードを広げて、日常のひとときを特別なシーンに。
オーナメント、キャンドル、ファブリック etc.
これらはきっと、この冬を愉しむとっておきのアクセントになってくれるはず。
心躍るホリデーシーズン。
DULTON SHOPでお気に入りのアイテムを探してみてください！
Accents of Holidays 特集ページ
URL：https://www.dulton.jp/onlineshop/pages/accentsofholidays.aspx
■ Living
山積みのプレゼントを横目に、TVから流れる聴き慣れたBGMがリビングをホリデームードに包み込む。
キャンディケインで飾り付けをすれば、空間はより一層スイートな雰囲気に。
■Dining
聖なる夜は、食事も贅沢にしたいもの。
ご馳走が並ぶディナーテーブルには、やはりキャンドルは欠かせない。
カラフルで、ユニークで、心踊る蝋燭たち。
ホリデーテーブルの隠し味にいかが。
■Workspace
良いアイデアは自由な発想から生まれる。
仕事中もホリデーを嗜む余白と遊び心を。
デスクに並ぶ愉快な仲間たちが、きっと忙しいあなたに癒しとひらめきをプレゼントしてくれるはず。
■Bedroom
雪の降る夜を愉しむためには、柔らかい毛布と暖かな灯りが必要。
優しく灯された星の隣で身体ごとブランケットで包み込めば、夢の世界はもうすぐそこに。
■Gift Ideas
普段は照れてしまうメッセージにこそホリデーギフトはそっと背中を押してくれる。
大切な人を想い、感謝の心を込めて。
そしていつでもワクワクを忘れずに。
HOLIDAY WRAPPING
期間中、DULTON直営店舗・オンラインショップで商品をお買い上げの際には、特別なホリデー仕様のラッピングをご用意しております。
※オンラインショップは11/4より開始となります。
※なくなり次第終了となります。
ORIGINAL MATCH プレゼント！
期間中、DULTON直営店舗・オンラインショップにて税込2,000円以上お買い上げいただいた会員の方に“ORIGINAL MATCH”をプレゼント!
オリジナルデザインは全5種類。
お部屋に飾るだけでも心躍るパッケージはホリデームードをより一層盛り上げます。
※なくなり次第終了となります。
詳しくはこちら :
https://www.dulton.jp/news1/detail/390
DULTON｜株式会社ダルトン
1988年創業のインテリア雑貨メーカー。
誰もが使うあたり前に在る道具、身の回りのひとつひとつを今よりもっと面白くすることで「道具を愉しむ、もうひとつの豊かさ」を提案します。
ファニチャー、ハウスウェア、ガーデンツール、キッチンツール、ステーショナリー等、生活にまつわるあらゆるラインナップを展開しています。
関東9店舗、関西4店舗を構える直営店では、その独自の世界を存分に味わうことができます。
直営店舗一覧：https://www.dulton.jp/stores
販売元
会社名：株式会社ダルトン
所在地：静岡県静岡市葵区柚木252-2
代表者：君塚 真
URL：https://www.dulton.jp/(https://www.dulton.jp/)
DULTON official Instagram
@dulton_official
https://www.instagram.com/dulton_official/?hl=ja(https://www.instagram.com/dulton_official/?hl=ja)
本件に関するお問合せ先
株式会社ダルトン 広報担当
藁谷 聴 (ワラガイ アキラ)
東京都目黒区五本木2-6-13
MP ：080-3604-2385
メールアドレス：waragai@dulton.com