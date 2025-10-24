上野店限定チョコパンダメロンパン販売！「THE STANDARD BAKERS」エキュート上野に2025年11月18日（火）オープン

株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、株式会社standard bakers（所在地：栃木県宇都宮市、代表取締役社長：松本 裕功）と締結したフランチャイズ契約に基づき、株式会社JR東日本クロスステーションが運営するエキュート上野に「THE STANDARD BAKERS」をオープンいたします。