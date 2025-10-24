こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
上野店限定チョコパンダメロンパン販売！「THE STANDARD BAKERS」エキュート上野に2025年11月18日（火）オープン
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、株式会社standard bakers（所在地：栃木県宇都宮市、代表取締役社長：松本 裕功）と締結したフランチャイズ契約に基づき、株式会社JR東日本クロスステーションが運営するエキュート上野に「THE STANDARD BAKERS」をオープンいたします。
《店舗概要》
●住所 ：東京都台東区上野七丁目１番１
●オープン日：2025年11月18日（火）
●営業時間 ：月～木曜日 / 土日祝：8:00～21:00予定 金曜日：8:00～22:00予定
●席数 ：共用部席有
●休業日 ：施設休業日に準ずる
●サービス ：店内飲食、テイクアウト
●設備 ：完全禁煙
《限定商品紹介》
上野店限定 チョコパンダメロンパン
上野動物園で人気のパンダをモチーフにしたメロンパンです。
しっとりふわふわな生地にザクザククッキー生地を被せた自慢のメロンパンをホワイトチョコでコーティングし、チョコレートトッピングでパンダに大変身。
キュートな上野駅らしい限定メロンパンをお子様やお土産に。
ぜひ、お召し上がりください！
《THE STANDARD BAKERSとは》
パンのクオリティを大きく左右する小麦は「北海道産」のみを使用し、「旬」の食材を多用し、季節感とフレッシュ感の溢れるクラフトベーカリーとして、バラエティ豊かなパンをご用意しております。一つひとつのパンに生産者とパン職人の想いと技術を込めてお届けいたします。
また、カフェとしてもくつろいでいただける空間やドリンクにもこだわり、オリジナル焙煎のスぺシャリテイコーヒーを提供しています。
※画像はイメージです。
※営業時間は「エキュート上野」の営業時間によって変更する場合がございます。
※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
