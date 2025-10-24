【ちょいくプロジェクト第2弾】石川翔鈴さん、谷田ラナさん、面高ケンスケさん出演！放課後の“ちょい”トークから始まる「Choiku LOVE」動画公開！

一般社団法人投資信託協会

ちょいくプロジェクト| Choiku LOVE 10月24日公開

一般社団法人 投資信託協会（東京都中央区、会長・松下浩一）は、若い世代へ“貯育（ちょいく）”を楽しく伝える「ちょいくプロジェクト」の第2弾として、トークセッション動画「Choiku LOVE（ちょいくらぶ）」を2025年10月24日にYouTubeで公開いたしました。

本コンテンツは、Ｚ世代に大人気の3名のゲストが、放課後の部室のようなゆる～い空間で、高校時代のエピソードから最近考え方が変わったことやお金の価値観まで、本音トークでお届けしています。

Choiku LOVE（ちょいくらぶ）とは

Choiku（貯育）×Club（部活）×Love（愛）＝Choiku LOVE（ちょいくらぶ）

「ちょいくらぶ」というネーミングは、「"ちょいく（貯育）"を好きになってほしい」というプロジェクトの想いから生まれました。

コンセプトは、放課後の部室トーク。"何にでもなれる種"をイメージしたアイコンキャラクター「シーボン」が、各界で活躍する先輩たちに、さまざまな質問を投げかけます。高校生にとって身近な「恋」「部活」「バイト」の話題から、「進路選択」や「お金」の話まで----先輩ゲストが当時を振り返り、新しい気づきや学びが生まれる場となっています。

■Choiku LOVE

公開日：2025年10月24日（金）

特設サイト：https://choiku.jp(https://choiku.jp/)

公開媒体：YouTube(https://www.youtube.com/@seeboncho)

情報発信媒体：X(https://x.com/seeboncho)

■ 動画はコチラ！

ちょいくらぶ #1

石川翔鈴×谷田ラナ×面高ケンスケが"ちょい"トーク！バイト？部活？恋愛？高校時代は何に熱中？(https://youtu.be/l2O8alOZHpM)

ちょいくらぶ #2

石川翔鈴×谷田ラナ×面高ケンスケが"ちょい"トーク！お母さんの管理から離れたら貯金額が○○に!?(https://youtu.be/0SN9HTuaJjs)

ちょいくらぶ ＃3

石川翔鈴×谷田ラナ×面高ケンスケが"ちょい"トーク！20年後もまた制服着て集まろうね(https://youtu.be/HzXqDltf-dc)

■ 先輩ゲスト紹介

Z世代に大人気の俳優・モデル・芸人として活躍する3名が出演！

石川 翔鈴

2003年3月28日生まれ、北海道出身。

恋愛リアリティ番組への出演によりZ世代から支持を集める。俳優としてドラマでは『低体温男子になつかれました。』(25年)/『浅草ラスボスおばあちゃん』(25年)や、2024年公開初主演映画『鶴の里物語』などがある。

谷田 ラナ

2008年3月16日生まれ、三重県出身。『Popteen』専属モデルでZ世代を中心に注目を集める17歳。TBS『サンデー・ジャポン』や東京ガールズコレクション、話題のショートドラマに多数出演するなど、多方面で活躍中。

面高 ケンスケ

1999年9月9日生まれ、千葉県出身。

お笑いコンビ『香呑(かのん)』として活動中。

Netflixリアリティシリーズ「オフライン ラブ」に出演し、現在はCMやドラマなど様々な舞台で活躍中。

今、Z世代に注目のイケメンお笑い芸人です！

■ Choiku LOVEキャンペーン参加でオリジナルグッズをプレゼント！

デザイン3種×カラー3種（White/Black/Pink）展開。

公式Xアカウント(https://x.com/seeboncho)をフォローし、「ちょいくらぶ」動画視聴アンケートにご回答していただいた方の中から、抽選で”Choiku LOVE”限定Tシャツ、トートバッグ、チャームをプレゼントいたします。

【商品】

A 賞 シーボンチャーム＋ T シャツ＋トートバッグセット...5 名

B 賞 シーボンチャーム＋ T シャツ or トートバッグセット...20 名

C 賞 シーボンチャーム...100 名

【参加方法】アンケート回答（選択式）＋公式Xアカウント(https://x.com/seeboncho)のフォロー

【応募期間】 2025年10月24日（金）～ 11月20日（木）23:59まで

キャンペーンの詳細につきましては、https://choiku.jpでご確認ください。

ちょいくプロジェクトとは

高校生を中心とした投資に関心のない若者を対象に、「投資＝身近なもの」というイメージ転換を目指すプロジェクトです。ちょいくせのあるキャラクターたちと一緒に、楽しいコンテンツを発信。貯育（ちょいく）は「貯めて育てる」が由来で、貯蓄との対比を意識しています。「お金は育てられる」というコンセプトのもと、段階を踏みながらお金とのつき合い方を考えることの大切さを伝えていく中長期的なプロジェクトです。

公式Xアカウント｜https://x.com/seeboncho

一般社団法人 投資信託協会 会社概要

一般社団法人 投資信託協会は、1957年に、投資者の保護を図り、投資信託及び投資法人の健全な発展に資することを目的として設立。令和7年4月1日現在で、会員会社数は正会員221社及び賛助会員44社。「投資信託を、この国のあたりまえに。」というメッセージを掲げ、投資信託がより身近な存在になるように活動を続けています。

弊会HP：https://www.toushin.or.jp/(https://www.toushin.or.jp/index.html)

〈本件に関するお問い合わせ先〉

一般社団法人投資信託協会 https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=odtg-lephmi-1b958771a131a5e4e7f03c93abd3024b