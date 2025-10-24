まちとホテルがつながる、新宿発のフォトカルチャー企画『HOTEL GROOVE SHINJUKU Instagram フォトコンテスト - Supported by 新宿 北村写真機店 -』開催決定

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.hotelgroove.jp/topics/photocontest2025/

HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel（東京都新宿区、総支配人 西川克志）は、写真文化の発信拠点である「新宿 北村写真機店」とのコラボレーションにより、ホテルで初めてのInstagramフォトコンテスト 『HOTEL GROOVE SHINJUKU Instagram フォトコンテスト -Supported by 新宿 北村写真機店-』を開催。2025年11月1日（土）より応募を開始します。

本企画は、HOTEL GROOVE SHINJUKUが、新宿の魅力を再発見・発信する取り組みです。“歌舞伎町のまちを遊びつくす”というホテルコンセプトを体現し、写真を通じて地域とのつながりを深め、新たな共創を生み出すことを目指します。

テーマは「あなたから見える新宿の魅力」。誰もが気軽に参加できるInstagram投稿型の企画で、新宿のまち並みや日常の風景、ホテルでのひとときなど、参加者それぞれの視点で捉えた瞬間を通じて、新宿の多様な魅力を発信していきます。ファイナリストの作品をホテルロビーに展示するほか、宿泊券やディナー券、作品の高画質プリントなど豪華賞品をご用意いたします。

■Instagramフォトコンテスト概要

テーマ：「あなたから見える新宿の魅力」

エントリー期間：2025年11月1日（土）～12月31日（水）

展示・投票期間：2026年1月予定

結果発表：2026年2月上旬予定

本コンテストでは、応募作品のなかから選ばれた最終候補8作品を、ホテルのロビーに展示いたします。なお、展示期間中は、ホテルを訪れるお客さまによる一般投票も実施。各賞は、新宿に店舗を構え、写真やカメラで確かな知識を誇る「新宿 北村写真機店」のスタッフによる選考と、お客さまの投票により決定します。

■応募方法

応募にあたっての注意事項はホテルウェブサイトをご覧ください。

ウェブ： https://www.hotelgroove.jp/topics/photocontest2025/

1.HOTEL GROOVE SHINJUKU公式Instagramアカウント（@hotel_groove）をフォロー

2. 指定ハッシュタグ（＃私が撮る新宿）を付けて、静止画をInstagramフィードに投稿

※動画投稿は対象外です。

※画像データはJPEG（.jpg）形式で撮影・投稿をお願いします。

3. 投稿内容は「あなたから見える新宿の魅力」をテーマにした写真、ホテルでの滞在風景、新宿の街並み、日常の一瞬など、自由な視点でご応募ください。

■賞品

最優秀賞（1作品）

・HOTEL GROOVE SHINJUKU ペア宿泊券

（1泊2日・朝食付き）

・商品券（3万円分）

・新宿 北村写真機店による高品質プリント

GROOVE賞（2作品）

・JAM17 DINING ペアディナー券

・新宿 北村写真機店による高品質プリント

新宿 北村写真機店賞（2作品）

・商品券（1万5千円分）

・新宿 北村写真機店による高品質プリント

ファイナリスト賞（3作品）

・THE GROOVE STOREオリジナルグッズセット

・新宿 北村写真機店による高品質プリント

■HOTEL GROOVE SHINJUKUの地域連携の取り組み

商品イメージ

HOTEL GROOVE SHINJUKUは、「歌舞伎町のまちを遊びつくす」をコンセプトに、地域とともに新宿の魅力を発信する取り組みを行っています。

Instagramフォトコンテストは、写真文化の拠点「新宿 北村写真機店」との協業による参加型企画。ファイナリスト作品は18階ロビーに展示し、ゲスト投票を通じて地域とのつながりを深めます。

展示場所となる18階ロビーには、新宿の歴史を紹介する「ヒストリーウォール」が設置されており、まちの過去と現在を感じられる空間となっています。また、17階のレコードウォールでは、音楽やカルチャーを通じてまちのエネルギーを体感できる場が広がっており、本企画もホテル全体で展開する文化的取り組みの一部として位置づけられます。

＜新宿 北村写真機店について＞

カメラの聖地新宿に、写真とカメラにまつわるライフスタイル提案を行う新しい専門店として2020年7月にオープンしました。地下から地上まで全フロアで構成される店内では、新品・中古カメラ売場、ライカを中心としたヴィンテージサロン、修理や日々のメンテナンスまでサポートするサービスカウンター、写真展示などを行うイベントスペースなど、様々な写真のニーズにお応えするコンテンツを揃えます。2024年6月には6Fにライカブティックもオープンし、写真とカメラを愛する方からカメラ初心者の方まで、全ての方へ、豊かなフォトライフを提案していきます。

Tel：03-5361-8300

https://www.kitamuracamera.jp/ja/

＜HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel＞

歌舞伎町のまちを遊びつくすための拠点となるライフスタイルホテル。

客室は、エンターテインメント施設で得た感動や喜びなどの余韻に浸ることができる空間。ホテルとまちを繋ぐ「JAM17 DINING ＆ BAR」は、世界に新たなエネルギーを発し続ける新しいまちの社交場です。

Tel：03-6233-8888（代表）

https://www.hotelgroove.jp

※写真はイメージです。

※営業時間や表記内容など変更になる場合がございます。

※本プレスリリースに掲載されている情報は発表日現在のものです。最新情報と異なる場合がございますのでご了承ください。