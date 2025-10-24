ニューヨーカー ウィメンズ「Selected by Designer vol.2」の特集コンテンツを公開。
衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「Selected by Designer vol.2」を自社通販サイトで公開しました。
Selected by Designer vol.2 Wool Tartan Kilt Skirt
LOOKBOOKに映る秋冬のスタイル。その一着には、素材やフォルムに込められたデザイナーの美意識が息づいている。静かなこだわりを紐解きながら、ひとつのアイテムが導く、新たなスタイルのかたちをご紹介します。
▽特集ページはこちらから
Designer’s Select
スカート 税込 \33,000
Another Look｜視点を変えて楽しむ、スタイルの再解釈
遊び心を効かせたレトロなムード
大きなリボンとクラシカルなチェックが奏でる、ほんのりレトロな着こなし。チェックの華やかさが程よいアクセントになり、シンプルながら気分を高めてくれます。ブラウンのバッグとホワイトのシューズで、品よくまとめた大人の英国風コーデです。
カーディガン 税込 \19,800
カットソー 税込 \10,010
スカート 税込 \33,000
バッグ 税込 \29,700
シューズ 参考商品
トレンチコートが導くトラッドエレガンス
トラッドな雰囲気を纏いながら、知的で品のある印象に。上質なアウターが全体を引き締め、落ち着きのある大人の装いを叶えます。都会的な装いにアップデートされ、オンオフ問わず活躍します。
コート 税込 \80,300
ブラウス 税込 \19,800
スカート 税込 \33,000
アクセサリー、シューズ 参考商品
ふんわりニットで叶えるやわらかフェミニン
軽やかなニットを合わせれば、チェックがやさしい表情に。ホワイトバッグで抜け感を加えました。フェミニンさと親しみやすさを両立した、デイリーにおすすめのスタイルです。
ニット 11月上旬入荷予定
スカート 税込 \33,000
ネックレス 税込 \5,610
バッグ 税込 \36,740
ソックス 税込 \2,420
シューズ 参考商品
2025AW LOOKBOOK PICK UP
このLOOKに使用したアイテムは、素材やフォルムを変えた別バリエーションもラインナップ。気分やシーンに合わせたスタイリングに。
スカート(レッド) 税込 \33,000
パンツ 税込 \29,700
スカート(ネイビー) 税込 \33,000
パンツ(ネイビー) 税込 \29,700
▽25AW LOOKBOOKはこちら
▽25AW新作アイテム一覧はこちら
▽特集一覧はこちら
■会員プログラム『NY.CLUB』について
『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。
お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。
▽NY.CLUB会員ページ
■ ニューヨーカーについて
時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。
1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。
株式会社ダイドーフォワード
設立：2007年8月22日
代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎
資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）
事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等
