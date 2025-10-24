驚きの売れ行き！【昭和西川】の高級寝具”ムートンシーツ”、2025年春夏の売上が全社で前年比186％を記録、直営店舗では377％と絶好調推移

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川惠）が展開するムートンが2025年3月～8月の販売期間中に前年同月比186％の売上を記録しました。特に直営店舗では前年比377％と大幅な伸びを見せ、季節を問わず使える寝具として注目を集めています。

「50年ムートン」ムートンシーツ / マーレ 税込770,000円～

＜快適な睡眠空間を支えるムートンの魅力＞

ムートンは高密度の天然羊毛を使用した素材で、寝具として優れた特性を持っています。

昭和西川のムートンシリーズは、オーストラリア産のハイグレードな原皮を厳選し、専門工場で丁寧に加工することで、質の高い肌触りと耐久性を実現しています。



・ふわふわした適度なクッション性

羊毛の繊維にはウェーブがあり、コイルスプリングのようにねじれています。一本の羊毛は30％も伸び、すぐに元の状態に戻る復元力を持ちます。この力が体圧を分散し、理想的な寝姿勢を保つサポートをします。



・高い吸放湿性で夏もさらっと快適

ムートンは優れた吸湿性を持ち、表面をいつもさらっと保ちます。吸収した水分は羊毛の湿度調整機能によって分散放出され、べたつかず、夏を含めてオールシーズン快適にご使用いただけます。



・撥水性で汚れを弾く

ムートンの繊維表面はうろこ状で、水や汚れをはじきやすい性質があります。

もし汚れても、タオルでさっと拭き取るだけで簡単にお手入れできます。

50年先の贅沢と共に「50年ムートン」が誇る高品質の秘密

オーストラリアの豊かな自然環境で育まれた、ムートンシーツに最適な厳選されたハイグレード原皮を使用。日本国内最大規模のムートン専門工場で、一つひとつ丁寧に加工し、確かな品質をお届けしています。また、定期的なメンテナンスを行うことで、肌触りの良さや弾力性がよみがえり、長期間にわたって快適な使用感を保てるのも大きな特長です。

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/