10月29日（水） 16：00 大阪千日前通に「磯丸水産」がグランドオープン!!

店舗情報

SFPホールディングス株式会社

店舗名：磯丸水産 千日前通店

住 所：〒542-0074 大阪府大阪市中央区千日前1丁目9‐14

電 話：06-4300-3277

営業時間：24時間営業 10月29日（水）16:00~23:00、10月30日（木） 11:00~24時間営業

詳細情報：https://isomaru.jp/news/2710/

※お一人様一杯まで、お一人様1,000円（税込）以上のご飲食が対象、グループ様全員ご注文いただけます。

販売メニューのご紹介

【蟹味噌甲羅焼】599円（税込659円）磯丸名物！【蟹味噌甲羅焼】

599円（税込659円）

磯丸と言えばコレ！【浜焼きセット】

2,499円（税込2,749円）

【浜焼きセット】2,499円（税込2,749円）【ゲタ盛り（刺身6点盛り）】1,399円（税込1,539円）イチ推し！【ゲタ盛り（刺身6点盛り）】

1,399円（税込1,539円）

おすすめ！【生本ズワイ蟹の刺身】

1,399円（税込1,539円）

【生本ズワイ蟹の刺身】1,399円（税込1,539円）ひとくち贅沢こぼれ寿司（海ぶどうのせ）999円（税込1,099円）人気！【ひとくち贅沢こぼれ寿司（海ぶどうのせ）】

999円（税込1,099円）

※画像はイメージです。

※国産米を使用しております。

※仕入れの状況により、内容が変更になる場合がございます。

磯丸水産について

目の前で焼ける楽しさ！名物磯丸焼き！海辺の磯料理屋の楽しさを、駅前で気軽に体験できる海鮮居酒屋です。水槽から引き揚げたばかりの活貝や、一番人気の蟹味噌甲羅焼や魚介を目の前で焼きながら楽しめます。新鮮なお刺身や一品料理もご用意しております。丼ぶりや定食も充実した女性のお客様にも人気のお店です！一部店舗でランチ販売やデリバリー、テイクアウトも実施しております。

磯丸水産公式サイト：https://isomaru.jp/

磯丸水産公式インスタグラム

最新情報やメニュー情報を配信中！

＠isomarusuisan_official

磯丸水産公式「X」（旧：ツイッター）

最新情報ポスト中！

＠isomaru_suisan_

SFPホールディングス概要

日本を豊かにする「食」の専門店集団を目指す

当社は「時流を先見した【こだわり】の限りなき追求」という経営理念のもと、「日本を豊かにする【食】の専門店集団を目指す」というビジョンを掲げ、専門性の高いお店をひとつひとつ丁寧に出店しております。当社が考える専門店とは料理が専門的であるということにとどまらず、スタッフ全員が料理やサービスに誇りをもち、お客様に喜びと感動を提供することにこだわり続けるお店です。当社グループは、鮮魚・活貝を名物とする「磯丸水産」、鶏料理をメインとした「おもてなしとりよし」、「鳥良商店」、手間ひまかけた料理をお手頃価格で楽しめる町鮨「とろたく」などの業態を中心に、主に首都圏・関西圏において店舗展開しております。

【会社概要】

社名：SFPホールディングス株式会社

本社所在地：東京都世田谷区玉川二丁目24-7

萩原第二ビル8階

代表取締役：佐藤 誠

事業内容：飲食店の経営

設立： 1984年

ホームページ：https://sfpdining.jp/