『ペルソナ５: The Phantom X』Ver.2.3アップデートを実施し、メインストーリー3章第2幕を公開！新たな★5怪盗「北里 基良（CV.岡本信彦）」の登場も

株式会社セガは、好評配信中のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）について、Ver.2.3のアップデートを実施しました。

今回のアップデートでは、待望のメインストーリー3章「無償の愛」第2幕を公開！ さらに、豪華アイテムが手に入る記念イベントを開催します。また、新たな★5怪盗として、声優の岡本信彦さんがボイスを担当する「北里 基良」が登場します。

◆メインストーリー3章「無償の愛」第2幕公開！

風紀委員長である「多祢村 理子」と共に、学園内で起こる異変に立ち向かうメインストーリー3章「無償の愛」第2幕を配信開始しました。また、気になる内容のダイジェストムービーを公開しましたので、こちらもぜひご覧ください！

【P5X】ver.2.3 PV |ストーリー3章2幕更新＆怪盗「メッサー」新登場！

https://www.youtube.com/watch?v=F2FrW8lwbhA

◆「無償の愛」第2幕公開記念イベントを開催！

「無償の愛」第2幕で追加されたコンテンツをプレイして目標を達成すると、契約（ガチャ）などに使用可能な「自在結晶」最大1,280個や、新たに追加された主人公の★5武器などと交換できる「喚喜のメダル」、イベント専用アイテム「梅花の腕章」が手に入ります。また、「梅花の腕章」を集めると、ランクVIIのペルソナ「クー・フーリン」などを獲得可能です。

【開催期間】2025年12月8日（月）10:59まで

◆新たな★5怪盗「北里 基良」が登場！

新★5怪盗「北里 基良」が、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場します。専用武器は、“武器補給 無音の硝煙”で手に入ります。

また、今回の契約から従来の抽選方式“CHANCE”に加え、新しい抽選方式“TARGET”が追加されました。“TARGET”は★5確定までに必要な回数が増え、★5の提供割合も従来の“CHANCE”よりも低いですが、★5はピックアップ怪盗のみ出現します。さらに、“TARGET”を165回引くと、追加報酬として“怪ドルドラフト”から出現する★5怪盗のうちいずれか1体を抽選で獲得できるアイテム「★5怪盗抽選券01」が手に入ります。

【PICKUP怪ドル契約“シニカルジョーク”開催！】

開催期間：2025年11月25日（火）10:59まで

▼ピックアップ怪盗 ★5「北里 基良」（コードネーム：メッサー）

「ドクター」と「バスター」の2つの状態を持ち、「ドクター」状態でスキルダメージを与えると対象に「出血」が付与できる。状態異常命中を上げることで、「出血」によるダメージがさらに上昇する。

「バスター」状態では、敵に累積させた「出血」を消費し、大ダメージを与えることが可能。

状態異常命中をバフできる仲間と組み合わせることで、高HPの敵に絶大なダメージを与えられる。

▼北里 基良 イメージムービー

https://www.youtube.com/watch?v=tUxzP4LCkQA

▼北里 基良 性能紹介ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=QBig0DG_s5w

◆怪盗トライアル“メッサー特別ミッション”開催！

「ノーマル」「チャレンジ」「期間限定」の3つのチャプターの各ステージをクリアし、「自在結晶」や育成素材等と交換可能なイベント専用アイテム「トライアルチケット」を手に入れましょう。

●ノーマル：★5怪盗「北里 基良」を編成したバトルが楽しめます。全ステージクリアすることで、「チャレンジ」と「期間限定」のチャプターがオープンします。

●チャレンジ：一部のステージのクリア報酬としてバッジをご用意！

●期間限定：全3ステージに毎日合計3回まで挑戦が可能です。各ステージをクリアすると「アイリスの芳香水」や「トライアルチケット」などが入手できます。また、「北里 基良」「須見 俊也」をパーティに編成すると、クリア報酬の獲得量がアップします。

開催期間：2025年11月25日（火）10:59まで

◆Ver.2.3アップデート記念のログインボーナス＆プレゼントを実施！さらに、公式放送「Persona X-Stream ver.2.3」関連プレゼントも

アップデートの実施を記念し、期間中に7日間ログインすると特定の契約で使用可能な「プラチナチケット」×7が手に入る、ログインボーナスを開催中です。

また、上記に加え、アップデート記念として「自在結晶」×300をプレゼントするほか、Ver.2.3アップデートの情報をお伝えした公式放送「Persona X-Stream ver.2.3」ご視聴の感謝を込め、「自在結晶」×300をプレゼント！合計で「自在結晶」×600が手に入ります。

ログインボーナス開催期間：2025年11月6日（木）10:59まで

アップデート記念、公式放送プレゼント配布期間：2025年11月6日（木）10:59まで

◆『ペルソナ５: The Phantom X』とは

東京を舞台に“学生”と“怪盗”ふたつの顔を使い分ける新感覚RPG。

渋谷・新宿・吉祥寺など、リアルな街を自由に探索しながら、昼は高校生として青春を満喫。放課後は怪盗として異世界へ潜入し、強敵とのバトルに挑もう！

放課後は、部活動やアルバイトをしたり、友人と一緒に遊んだり、時にはデートをすることも。

一緒に映画を観たり、食事をしたり悩みごとの相談に乗ったりと、日常の中で仲間との絆を深めることで、親友や恋人に発展することも！？

築いた絆は、怪盗としての戦いにも力を与えてくれる。 あなたの交流が、物語を動かす鍵になる。

夜は異形の怪物“シャドウ”たちがうごめくダンジョンへ潜入。

異能力“ペルソナ”の力を解き放ち、スキルと戦略で敵を撃破せよ！ スタイリッシュなバトルと心震えるサウンドが、あなたを待っている。

▼『P5X』ダウンロードはこちらから！

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)

Steam：

https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)

▼『P5X』公式ストア

https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP(https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP)

【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】

名称：ペルソナ５: The Phantom X

対応機種・OS：iOS／Android／Google Play Games／Steam

配信開始日：2025年6月26日（木）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

著作権表記：(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.

公式サイト：https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)

公式X：https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)

公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)

公式Discordサーバー：https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)

