【ザ・リッツ・カールトン日光】フェスティブプロモーション 2025-2026 奥日光・中禅寺湖畔で過ごすファミリーホリデーを心ゆくまで堪能する限定の宿泊パッケージ、フェスティブ限定ギフトをご提供

「ザ・リッツ・カールトン日光」（所在地：栃木県日光市中宮祠2482、総支配人：アレクサンダー・ウエストウッド・マックブライド）は、奥日光で豊かな自然に包まれながら、ご家族や大切な方と、より思い出深いひとときを過ごしていただけるよう、多彩なフェスティブプロモーションを展開いたします。

地域の子どもたちと飾り付けをしたクリスマスツリーが「ザ・ロビーラウンジ」に登場。そしてザ・リッツ・カールトン日光でしか味わえない特別な体験として、ミシュランスターシェフであり、「villa aida」（所在地：和歌山県岩出市）のオーナーシェフ 小林寛司氏が監修する「レークハウス」での食材の“旬”を追求したクリスマスディナーや、ご自宅でお楽しみいただけるギフトとして、栃木県産苺のシュトーレンをご提供いたします。また、ご家族皆様がお楽しみいただけるよう、お子様向けのアクティビティも実施いたします。

そして、大晦日・元旦にご宿泊いただくお客様の特別なお食事として、縁起の良い食材をふんだんに盛り込んだ12月31日、1月1日限定のディナーをご用意いたします。1月1日の朝にはおせち料理で新年の始まりを祝うひとときを。さらに、中禅寺立木観音での除夜の鐘撞き、初詣や初日の出参りに加え、栃木県の伝統工芸品である日光彫をお楽しみいただけるアクティビティなどを多数ご用意いたします。日光の豊かな自然の営みの中で過ごす特別なひとときを堪能する充実のプロモーションにご期待ください。

◆総支配人 アレキサンダー・マックブライドよりメッセージ

冬が穏やかに奥日光を包み込むとき、風景は静かな神秘に満ちた表情へと移ろいます。少し歩みをゆるめ、大切な方と過ごすひとときをゆっくりとお楽しみいただけるよう、ザ・リッツ・カールトン日光では、自然の美しさとともに、湖畔で過ごすご家族の時間がもたらす豊かさをお届けいたします。レークハウスでの心温まるクリスマスディナーや、天然温泉のぬくもりに包まれる癒しの時間を通して、心やすらぐひとときをお過ごしいただければ幸いです。一年の締めくくりにあたり、皆さまからの変わらぬご愛顧とご支援に心より感謝申し上げます。どうぞ平和と喜び、そして大切な思い出に満ちたホリデーシーズンをお迎えください。新しい年が、皆さまにとって健やかで、あたたかな発見にあふれる一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。

小林寛司シェフ監修 フェスティブディナーコース

「villa aida」小林寛司シェフが監修する「レークハウス」にて、クリスマスの2日間、そして大晦日・元旦限定で特別なディナーコースをご提供いたします。日々食材と向き合いながら、その時だけの「旬」を捉え、この瞬間しか味わうことのできない一皿をお届けいたします。

【期間】 2025年12月24日（水）・25日（木）・31日（水）・2026年1月1日（木）

【時間】 17:00～ / 17:30～/ 19:30～ / 20:00～

【料金】 12月24日、25日：30,000円（税金・サービス料込み）

12月31日、1月1日：38,000円（税金・サービス料込み）

【場所】 「レークハウス」

【お問合せ】 0288-25-5776（レストラン予約直通）

rc.nikko.RestaurantReservation@ritzcarlton.com

※オンライン予約：https://shorturl.at/oRSEr

限定ギフト： 栃木県産苺のシュトーレン

生産量58年連続で全国一位を誇る栃木県の特産物「苺」を主役に、ピンク色のシュガーパウダーを纏ったシュトーレンを、200個限定で販売いたします。日光市産バターと苺の甘酸っぱさが調和した贅沢な味わいに、シナモンやナツメグなどを効かせることで、お酒のお供としても最適なスイーツに仕上げました。

【期間】 2025年11月15日（土）～12月25日（木）11:00～17:00

【料金】 4,500円（税込）

【場所】 「レークハウス」1階 Grab & Goカウンター

【お問合せ】 0288-25-5776（レストラン予約直通）

rc.nikko.RestaurantReservation@ritzcarlton.com

オンライン予約：https://x.gd/O1puR

ご家族・大切な方との思い出を彩る年末のアクティビティ

今年5周年を迎える「ザ・リッツ・カールトン日光」では、地域貢献活動「コミュニティーフットプリント」の一環として、日光市立中宮祠小・中学校の生徒を招き、高さ約3.7メートルのクリスマスツリーを5周年カラー「山樺茶」とブランドカラー「メモラブルブルー」で装飾、フェスティブシーズンの幕開けとして点灯式を開催します。

また、滞在中のお子様向けに、サンタクロースからのプレゼントやホットチョコレートのサービス、リッツ・キッズ・スカウトプログラムのフェスティブ限定バッジなどをご用意しています。

●クリスマスツリー点灯式

【日時】2025年12月3日[AT1] （水）18:00～19:30

【場所】ザ・ロビーラウンジ（クリスマスツリー前）

※飾り付けは招待者限定、宿泊ゲストは見学可能です。

●新年の思い出を飾る カウントダウンパーティー

当ホテルにて年越しをお愉しみいただく、年末にご宿泊の全てのお客様に向け、年越しの瞬間にグラスシャンパンをご提供するほか、この日だけの特別ライブ演奏もご用意いたします。ご家族や友人と新たな年への特別な瞬間をお愉しみください。

【日時 】2025年12月31日（水）23:00～24:30

（ザ・ロビーラウンジ フード L.O.22:00 / ドリンク L.O.23:00）

【場所】 ザ・ロビーラウンジ

日本料理 by ザ・リッツ・カールトン日光 元旦・お正月限定ディナーコース

日本料理 by ザ・リッツ・カールトン日光では、2025年の締めくくりと2026年の幕開けを、奥日光の雄大な自然と清らかな空気の中でお迎えいただけるよう、大晦日・元旦限定の特別メニューをご用意しております。

さらに、新年最初のお食事として、1月1日限定のおせち料理もご用意。伊勢海老や鮑など縁起の良い食材を盛り込み、床井柚子園の黄柚子が香るお雑煮や、和牛ローストビーフなど、新しい年の祝福にふさわしい華やかな料理をお届けします。

●大晦日・元旦特別ディナーコース

【日程】 2025年12月31日（水）、2026年1月1日（木・祝）

【料金】 各コース 38,000円（税込・サービス料込み）

【場所】 日本料理 by ザ・リッツ・カールトン日光

【お問合せ】 0288-25-5776（レストラン予約直通）

オンライン予約：https://shorturl.at/F0e5B （鉄板焼を除く）

rc.nikko.RestaurantReservation@ritzcarlton.com

・会席： 大晦日限定 「日光」NIKKO

一年の締めくくりに、自然の恵みを堪能。黒トリュフ入りフライドチキンや、お蕎麦を含む全9品

【時間】 17:00/17:30/19:30/20:00

・会席： 元旦限定 「寿」KOTOBUKI

家族団欒のひとときに、温かな彩りをお届け。伊勢海老の白味噌雑煮を含む全9品

【時間】 17:00/17:30/19:30/20:00

・寿司： 大晦日・元旦特別コース

自家製カラスミや鮑、タラバガニの握りなど。握り全13貫と一品７品

【時間】 17:00/17:30/19:30/20:00

・鉄板焼： 大晦日・元旦特別コース

河豚の白子やズワイガニ、白トリュフを使った贅沢な冬の味覚。全8品

【時間】 17:00/18:30/20:00 （オンライン販売無し）

●おせち料理

【日程】 2026年1月1日（木・祝）

【時間】 7:00～14:00

【料金】 14,000円（税込・サービス料込み）

【場所】 日本料理 by ザ・リッツ・カールトン日光

【メニュー】 下記お品書き一例

・お雑煮 ：床井柚子園の柚子、焼餅、栃木県産野菜

・祝い前菜 ：伊勢海老の日光御養卵黄身酢和え

鮑の日光味噌柚子クリーム焼き

・祝家喜物 ：和牛のローストビーフ

【お問合せ】 0288-25-5776（レストラン予約直通）

12:00以降のオンライン予約はこちらから承ります。

rc.nikko.RestaurantReservation@ritzcarlton.com

※7:00～12:00はご宿泊者様のみへのご提供となります。

※アラカルトメニューはインルームダイニングのみご注文が可能。

新年の門出の思い出を奥日光で味わう お正月アクティビティ

●日光彫 体験

「ヒッカキ」と呼ばれる江戸時代から続く伝統的な木彫り工芸、職人の丁寧な指導のもと、家族で楽しめるワークショップです。

【時間】 10:00/11:30/13:30/15:00

【料金】 1名様 13,000円

●除夜の鐘撞き：1,200年前に創建された中禅寺立木観音での除夜の鐘撞きを体験。

【日時】 1月1日（水・祝） 0:10-0:40 / 0:30-1:00 / 0:50-1:20 / 1:10-1:40

●初日の出：湯ノ湖畔にて、日光連山の合間より昇る初日の出を拝んでいただけます。

【日時】 1月1日（水・祝）早朝6:30出発予定 ※天候により中止となる可能性がございます。

●初詣：男体山をご神体とする「日光二荒山神社中宮祠」で、新年のご多幸を祈願します。

【日時】 2026年1月1日（水・祝）10:00

期間限定宿泊パッケージ： レークホリデーエスケープ

中禅寺湖や雪冠した日光連山の眺めや、夜空に広がる星々、日光彫体験などが、心に残る思い出と、来る年への希望を紡ぎます。

【内容】

・ご宿泊

・有料アクティビティ （奥日光の星空観察、日光彫体験）

・ギフト： RCNサーモスボトル

・ウェルカムスペシャルアメニティ（チョコレートボックス）

・1滞在あたり10,000円分のホテルクレジット

・無料キッズアクティビティ（日光猿のかくれんぼ、手持ち花火）

【期間】2025年12月27日～2026年1月4日

【料金】 1室1名様 354,350円～ / 1室2名様 367,150円～（税金・サービス料・入湯税込み）

※上記は最低料金になります。ご宿泊客室タイプやご宿泊時期により、料金は変動いたします。

【お問合せ】 0288-25-5152（宿泊予約直通 10:00～17:00）

rc.nikko.room.reservation@ritzcarlton.com

【オンライン予約】 https://x.gd/gL4Qz

ザ・リッツ・カールトン日光について

風光明媚な中禅寺湖畔に佇み、山岳信仰の御山として崇められてきた男体山を目前に眺める日光国立公園内に開業した栃木県初のラグジュアリーホテルです。奥日光の手つかずの自然と調和し、10のスイートを含む総数94の広々としたゲストルームからは、四季折々の景色を一望できます。栃木県産の個性豊かな 食材を堪能していただくレストランに、全国各地のウイスキーを取り揃えたバー、そして湯元温泉の源泉を引く温泉をご用意しています。日光はユネスコ世界遺産「日光の社寺」を擁し、豊かな自然、伝統文化、悠久の歴史を刻む街として知られる人気のデスティネーション。知られざる魅力を発見し、自然や文化、スピリチュアリティを体験するアクティビティも、豊富に提供しております。

公式ホームページ： https://www.ritzcarlton.com/jp/nikko

公式Instagram： @RitzCarltonNikko/